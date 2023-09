Ines Trocchia affacciata al balcone, addosso solo l’intimo: illegale

Ines Trocchia scatena la passione e la fantasia degli ammiratori come non mai: silhouette statuaria in intimo

Sempre più nel cuore dei numerosissimi ammiratori e sempre più famosa a livello internazionale, per la sua bellezza e sensualità mediterranea che sta esportando come marchio del made in Italy in tutto il mondo. Ines Trocchia è una delle modelle nostrane più in vista del momento, semplicemente scatenata a suon di immagini che stanno conquistando da tempo la rete.

Una modella che si è già guadagnata copertine prestigiose come quella di Playboy e che incanta tutti con il suo fare seducente e la sua avvenenza che sa di perfezione. Vecchia conoscenza degli appassionati di calcio per aver partecipato, anni fa, ad alcune trasmissioni sportive in qualità di soubrette, la 28enne di origini partenopee sta spopolando letteralmente su Instagram, dove vanta oltre un milione e 600 mila followers.

Nel corso dell’estate, come ampiamente prevedibile, ha infiammato a ripetizione l’atmosfera con scatti e video da urlo, visioni in costume semplicemente celestiali. E anche in questi giorni si è fatta notare eccome, prima al Festival del Cinema di Venezia poi alla Milano Fashion Week con look super provocanti. E non ha finito di rendere le temperature elevatissime grazie alla sua sensualità pazzesca.

Ines Trocchia, lingerie da capogiro: il video è bollente

L’ultimo video condiviso sul suo profilo Instagram è di quelli che non si dimenticano. Un primo piano spaziale che la ritrae in lingerie intima e vestaglietta aperta.

Sorriso radioso e insieme malizioso, con vestaglietta aperta mette in mostra curve incontenibili e gambe perfette. Una apparizione sul balcone che lascia il segno, giocando con i fan lasciando loro immaginare di essere la loro vicina di casa. La passione e la fantasia degli ammiratori viaggiano immediatamente. E per tanti c’è un altro sogno, quello di poter fare breccia nel suo cuore visto che da poco si è dichiarata di nuovo ufficialmente single.