Furia Osimhen, si accende il battibecco: ecco cosa è successo

La reazione di Osimhen dopo il contatto non è sicuramente passata inosservata. Ecco l’episodio che ha visto protagonista l’attaccante nigeriano

Tra pochi minuti si chiuderà la prima frazione di gioco al ‘Maradona’ del match tra Napoli ed Udinese. Al termine di un primo tempo nel quale gli Azzurri hanno avuto quasi sempre il pallino del gioco, la compagine di Garcia guida le operazioni sul risultato di 2-0 grazie alla rete messa a segno da Zielinski su rigore, preambolo al raddoppio di Osimhen.

Il polacco ha capitalizzato un rigore decretato per fallo – piuttosto evidente – di Ebosele ai danni di Kvaratskhelia. Grazie all’ausilio del VAR, Manganiello ha assegnato il rigore a favore degli Azzurri. In un primo momento, infatti, il direttore di gara non aveva assegnato il tiro dagli undici metri, alimentando le proteste dei padroni di casa. Tra le fila del Napoli, uno dei più nervosi è parso Victor Osimhen, che ha a lungo battibeccato con Perez chiedendo a gran voce l’assegnazione del rigore. Per far valere le sue ragioni, a distanza, il bomber del Napoli ha puntato il dito contro il difensore friulano. Tutto si è poi risolto nel giro di qualche secondo.

Napoli-Udinese, Osimhen non tira il rigore: dal giudizio del pubblico alla posizione di Garcia

In merito al rigore, da segnalare dettagli tutt’altro che trascurabili. Secondo quanto evidenziato da DAZN, Garcia avrebbe voluto che a calciare il rigore fosse Osimhen. Tuttavia l’attaccante nigeriano è apparso d’accordo con la decisione di mandare dal dischetto Zielinski e non si è avvicinato mai al pallone.

Nonostante qualche grida di incitamento dagli spalti ad Osimhen, ad incaricarsi del tiro dagli undici metri è stato Zielinski. Poco male per Osimhen, con l’uomo più atteso che ha trovato la via del gol al 40′ con un piattone precisissimo.