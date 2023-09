D’Aversa ammonisce l’arbitro: “Errore evidente sul gol di Milik”

Prima sconfitta in campionato per la sorpresa Lecce, KO sul campo della Juventus. Le parole in conferenza stampa di Roberto D’Aversa

Il Lecce delle meraviglie si ferma all’Allianz Stadium contro la Juventus. I salentini vengono trafitti dal gol di Milik nella ripresa e incassano la prima sconfitta in campionato.

Roberto D’Aversa, pur mantenendo i toni bassi, ha qualcosa da recriminare nei confronti della direzione arbitrale sull’episodio che ha deciso la gara: “Era evidente che non c’era il calcio d’angolo. Nell’azione del gol Rugani la tocca anche con la mano, ma il VAR lì non può intervenire. Non voglio comunque cercare alibi o far polemica – spiega l’allenatore giallorosso in conferenza stampa – Ho pretestato e preso il giallo perché ho detto all’arbitro che la deviazione di Rabiot era evidente sul corner, che è stato invertito e concesso alla Juventus, da dove successivamente è scaturito il vantaggio di Milik. Ci sono quattro arbitri e penso che debbano intervenire senza l’aiuto del VAR“.

D’Aversa prosegue analizzando la partita e la prestazione dei suoi: “Sapevamo che loro sarebbero partiti forti, la mia squadra malgrado il risultato finale ha avuto coraggio e personalità. Se devo rammaricarmi di qualcosa, in certi momenti della gara quando la Juve faceva più fatica e si percepiva un po’ di malumore nell’ambiente, dovevamo fare qualcosa in più per cercare di far gol. Ci è mancata anche un po’ di malizia, come ad esempio nella situazione in ripartenza di Almqvist. Il rammarico alla fine è che la Juve ha vinto la partita per un calcio d’angolo che non c’era”.

Il tecnico del Lecce loda infine il baby Dorgu: “A parte l’inizio dove è scivolato, ha fatto una grandissima partita. È un 2004, ha un potenziale enorme, se continuerà a crescere come sta facendo arriverà sicuramente in una grande squadra. È un ragazzo anche equilibrato, ha un futuro roseo davanti. Devo fare i complimenti alla società che lo ha preso e fatto crescere nel settore giovanile”.