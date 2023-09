Blitz Giuntoli: la Juventus lo porta via al Milan

Le ultime notizie di calciomercato che giungono dalla Spagna coinvolgono Juve e Milan. C’è aria di derby per il difensore in scadenza a giugno

È sempre calciomercato. Ora, a maggior ragione, con un occhio anche alle ‘occasioni’ per il 2024, soprattutto quelle a costo zero lato cartellino. Tra queste ce n’è una che può dar vita a un derby tutto italiano. Un derby fra big, Juventus contro Milan.

Dalla Spagna ipotizzano un blitz di Cristiano Giuntoli per Juan Miranda, difensore scuola Barcellona due anni fa tornato al Betis. Il 23enne di Olivares è uno dei pilastri della squadra allenata da Manuel Pellegrini, ma la sua permanenza futura a Siviglia è tutt’altro che scontata. Il suo contratto, infatti, scade alla fine di questa stagione. A giugno 2024. Da entrambe le parti c’è la volontà di rinnovarlo, tuttavia l’ingresso in scena di club importanti fa temere il peggio ai tifosi del Betis, ovvero l’addio a zero del loro numero 3.

Come sottolinea il portale spagnolo ‘Elgoldigital.com’, per Miranda il club bianconero deve però battere la concorrenza di Porto, Marsiglia, Benfica. E, in particolare, di quella del Milan sprovvisto al momento, al di là del promettente 2005 Bartesaghi, di una vera alternativa a Theo Hernandez.

Calciomercato Juventus, occhi su Miranda ma il Milan è in pole

I rossoneri fanno gola al classe 2000: “È uno dei grandi club della Serie A, le voci di un loro interesse mi rendono molto felice”, le dichiarazioni rilasciate da Miranda – riportate dalla medesima fonte – a proposito dei rumors su un suo possibile trasloco a Milano.

In estate il Milan aveva provato a prenderlo attraverso una operazione di scambio con Saelemaekers, che però il Betis ha rispedito al mittente. Adesso potrebbe riprovarci a gennaio, con una offerta cash non troppo rilevante oppure aspettare che scada il suo contratto con gli andalusi e ingaggiarlo a parametro zero. Il ‘pericolo’ maggiore per i rossoneri potrebbe essere proprio la Juventus, anche se in Spagna continuano a dare il Milan per favorito. Probabilmente perché da più tempo sul ragazzo, con cui non si esclude possa già avere una intesa di massima qualora non dovesse prolungare il contratto.