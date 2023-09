Allerta meteo, UFFICIALE: partita rinviata

Turno infrasettimanale anche in Liga dove la sfida eterna tra Barcellona e Real prosegue. Intanto dalla Spagna arrivano novità sull’orario di una gara del prossimo weekend

La Liga continua ad essere tra i campionati più seguiti al mondo. L’interesse è chiaramente catalizzato da big come Barcellona e Real Madrid, che lottano per la vittoria del campionato. I ‘blancos’ di Ancelotti puntano a rovesciare il regno del Barça dello scorso, ma per farlo servirà grande continuità di rendimento.

In questi giorni si sta consumando il turno infrasettimanale, valido per la settima giornata di Liga, ma neanche il tempo di completare la serie di partite che dalla federazione iberica arrivano già novità sull’ottavo turno, quello che si consumerà nel fine settimana.

Sarà un weekend intenso di gare, con una partita in particolare che cambia anche orario rispetto alla sua collocazione originaria.

Spostata la gara del Betis col Valencia: il motivo

Mirino sulla partita del prossimo 1 ottobre tra Real Betis e Valencia, che originariamente si sarebbe dovuta disputare alle ore 18.30 della stessa domenica pomeriggio.

Nella giornata odierna la Liga ha ufficialmente comunicato lo spostamento dalle 18.30 alle ore 21.00, nuovo orario per il calcio d’inizio della gara tra andalusi e valenciani. Nella nota ufficiale del campionato iberico si legge che il cambiamento è avvenuto a causa delle previsioni meteo relative alle temperature in quel di Siviglia.

Questo il programma completo modificato per l’ottava giornata di LaLiga EA Sports:

Venerdì 29:

21.00 Barcellona-Siviglia

Sabato 30:

14:00 Getafe-Villarreal

16.15 Rayo Vallecano-Maiorca

18.30 Girona-Real Madrid

21.00 Real Sociedad-Atletica

Domenica 1:

14:00 Almeria-Granada

16.15 Alavés-Osasuna

21:00 Betis-Valencia

21.00 Atletico Madrid-Cadice

Lunedì 2:

21.00 Las Palmas-Celta

Intanto nel corso del turno infrasettimanale che si sta disputando in questi giorni il Valencia sarà di scena in casa contro la Real Sociedad, mentre per il Betis ci sarà domani sera il confronto esterno col Granada, in una partita da non fallire.