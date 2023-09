Tutti contro Allegri: “Cacciatelo, vi prego”

La Juventus vince ma non convince, prestazione non brillante dei bianconeri e ancora una volta Allegri nell’occhio del ciclone

Almeno dal punto di vista del risultato, la Juventus riscatta la sconfitta di tre giorni fa contro il Sassuolo, battendo il Lecce. Anche se allo Stadium i bianconeri fanno fatica e riescono a imporsi solamente di misura, senza incantare.

Tanti meriti alla squadra pugliese, che pur rendendosi poco pericolosa in fase offensiva disputa una prova complessiva all’altezza e resta in partita fino alla fine. Ma c’è anche più di qualche demerito della Juventus, che non esprime una manovra molto efficace e a lungo gira a vuoto, con il solo Chiesa capace di accendere la luce in una serata piuttosto grigia al di là dei tre punti conquistati. E le critiche ad Allegri proseguono, senza soluzione di continuità.

“E’ il male peggiore della Juventus”, Allegri senza appello

Il tecnico livornese finisce come al solito sul banco degli imputati, per il gioco poco appariscente dei suoi con il quale in molti sono convinti che la Vecchia Signora non andrà lontana in questo campionato, sebbene, numeri alla mano, sia la miglior partenza in stagione da quattro anni a questa parte.

Si sprecano, sui social, i pareri secondo cui con Allegri la Juventus sia condannata sempre e comunque a infilarsi in un vicolo cieco senza sbocchi e possibilità di crescita. Gran parte della platea invoca esonero o dimissioni, un copione già visto. Ecco una carrellata di post da Twitter:

Finalmente gol ma solito brutto gioco di questa squadra. Impreciso, macchinoso, prevedibile, inconcludente. Se non ci pensa un singolo, non succede nulla. #JuveLecce #Juventus #Allegri #studium — Cella Vinaria (@CellaVinaria10) September 26, 2023

Sinceramente non sono in grado di dire se abbiano più responsabilità i giocatori o Allegri. In primi sbagliano passaggi a ripetizione. Il secondo non ha saputo dare una identità di gioco in due anni di lavoro. Quello che è sicuro che questa Juve è uno strazio #JuveLecce #jvtblive — Guido Cosentino (@GuidoCosentino) September 26, 2023

Allegri è il male peggiore ma sta squadra fa vomitare — Fantastic Mr. Jack (@Thesaucest) September 26, 2023

Ma con quello che recuperiamo dalla risoluzione di pogba non ci possiamo pagare l'esonero di allegri? — ga (@closetoJu) September 26, 2023