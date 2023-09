Tegola UFFICIALE e niente big match: out il fantasista

Il calciatore si è fermato nuovamente per un problema muscolare: c’è il comunicato ufficiale del club

Non c’è pace per il giovane talento, costretto ad un nuovo stop. Dopo l’operazione, al ginocchi destro, di questa estate, il fantasista si è fermato ancora per un guaio muscolare.

Stiamo parlando di Arda Guler, che ha subito una lesione al muscolo retto femorale sinistro, come annunciato dal Real Madrid sul proprio sito ufficiale.

Real Madrid, niente Napoli per Guler

Il turco, che in estate è stato cercato con insistenza dal Milan, prima di approdare nella capitale spagnola, salterà certamente il prossimo match contro il Las Palmas, in programma domani alle ore 19.00.

Ma sarà out soprattutto per la sfida di Champions League, contro il Napoli, che andrà in scena al Maradona martedì 3 ottobre. E’ molto probabile che Ancelotti tornerà a riabbracciare Guler solo dopo la sosta per le nazionali, saltando così anche le partite contro Girona e Osasuna.