Nuovo ‘scippo’ alla Fiorentina: colpo Juve a gennaio

La formazione bianconera dovrà rimpiazzare l’addio gratis di uno dei suoi calciatori

Le ultime novità in uscita potrebbero costringere la Juventus a riversarsi subito sul mercato. La formazione di Massimiliano Allegri, che dopo aver avuto un buon inizio di campionato è crollata rovinosamente nell’ultimo turno di campionato contro il Sassuolo, starebbe pensando di anticipare l’ingaggio di un difensore a gennaio.

Come riportato negli ultimi giorni, infatti, il prossimo giugno la Juventus perderà Alex Sandro a parametro zero. Nel futuro del difensore brasiliano, che negli anni è stato adattato a centrale, sembra esserci l’Arabia Saudita. Dopo nove stagioni in maglia bianconera, il contratto dell’ex terzino del Porto non verrà rinnovato dal club per la chiusura definitiva di un ciclo che sembrava essere giunto al capolinea ormai da un bel pezzo.

Le sue prestazioni sono state infatti calanti negli ultimi anni, complice probabilmente anche lo spostamento tattico operato da Allegri. Non è dunque escluso che, per preparare il suo addio, la Juventus decida di intervenire già al gennaio sul mercato per acquistare un potenziale titolare del futuro. Del profilo per i bianconeri, si è discusso nel sondaggio lanciato nella giornata odierna sui canali social di Calciomercato.it.

Calciomercato Juve, scelto Ranieri come erede di Alex Sandro

Ai nostri utenti è stato dunque chiesto di scegliere il miglior erede di Alex Sandro tra i nomi proposti nel sondaggio.

A trionfare è stato uno degli uomini più in forma della Fiorentina, mancino proprio come il brasiliano. Si tratta di Luca Ranieri, centrale molto duttile e adattabile a terzino sinistro come lo stesso Alex Sandro. Il difensore viola, che nell’ultimo turno di Conference League ha messo a segno una doppietta, è stato votato dal 49% dei tifosi su Telegram. Alle sue spalle un altro prospetto interessante come Bijol, difensore sloveno di proprietà dell’Udinese. Agli ultimi due posti perfetta parità di voti tra Erlic del Sassuolo e Lucumì del Bologna entrambi fermi al 13% delle preferenze.