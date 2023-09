Juventus, firma fino al 2026: c’è l’annuncio UFFICIALE

Comunicato ufficiale della Juventus che ha annunciato la firma del calciatore fino al 30 giugno 2026: tutti i dettagli

In attesa di scendere in campo questa sera contro il Lecce, la Juventus guarda anche in ottica futura e chiude un’operazione importante: arriva la firma fino al 30 giugno 2026.

Un nuovo contratto per Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003, attualmente impegnato con la squadra Next Gen allenata da Brambilla. Per lui un inizio di stagione importante con quattro presenze da titolare in altrettante partite, durante le quali non è mai uscito dal terreno di gioco.

Ora arriva il rinnovo, come ufficializzato dalla società bianconera: Muharemovic si è legato al club piemontese per altre due stagioni e resterà a Torino fino al 30 giugno 2026. Arrivato nel 2021, il bosniaco ha disputato la prima stagione nella formazione Primavera, collezionato in totale 28 presenze in tutte le competizioni.

L’anno successivo il passaggio nella seconda squadra e le prime apparizioni in campo tra i professionisti: sedici le presenze raccolte in tutte le competizione. Quest’anno la conferma, con un ruolo di primo piano nella formazione di Brambilla, reduce dalla prima vittoria in campionato dopo tre sconfitte consecutive.

Calciomercato Juventus, Muharemovic rinnova: i dettagli

La Juventus ha quindi deciso di blindare per altre due stagioni il giovane difensore della Bosnia che continuerà questa stagione a giocare in Next Gen, magari in attesa di una chiamata dalla prima squadra.

Una prima squadra che questa sera affronterà il Lecce provando a riscattare il brutto ko contro il Sassuolo. Allegri dovrà fare i conti con l’assenza in difesa di Alex Sandro e farà giocare ancora una volta Gatti, anche lui chiamato al riscatto dopo l’erroraccio commesso al Mapei Stadium.

Un errore che ha di fatto chiuso il match e consegnato i tre punti ai neroverdi. Domani la prima occasione di riscatti, mentre la società pensa al futuro e blinda Muharemovic.