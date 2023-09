Inzaghi non si accontenta e avvisa tutti: “E’ un dato di fatto”

L’allenatore dell’Inter questo pomeriggio ha parlato sui canali ufficiali del club alla vigilia della gara con il Sassuolo

Non sarà una partita assolutamente semplice quella che attende l’Inter nel primo turno infrasettimanale della stagione. A far visita dei nerazzurri a San Siro, nel match di campionato in programma domani sera, ci sarà infatti il Sassuolo di Alessio Dionisi reduce dall’incredibile successo contro la Juventus.

Una gara che, come spiegato da Simone Inzaghi ad ‘Inter TV’, metterà a dura prova le energie di tutto il gruppo: “Si tratta della quarta partita in dieci giorni, con tanti giocatori che hanno avuto anche l’impegno con le Nazionali con tantissimi viaggi e trasferimenti, però ho la fortuna di avere una rosa competitiva. Manca ancora l’allenamento di oggi pomeriggio, poi faro le mie scelte“.

Sull’avversario, poi, guai a sottovalutare la forza dei neroverdi dopo la prestazione di Reggio Emilia: “Vengono da un’ottima partita vinta con la Juventus, hanno un ottimo allenatore che dà una grande organizzazione alla squadra. Dovremo essere bravi e determinati per fare una partita importante”.

Un numero che Inzaghi vorrebbe senz’altro lavorare, come ammesso questo pomeriggio, riguarda la capacità di andare a rete rispetto alle tante occasioni prodotte dalla squadra: “Creiamo tanto, questo è un dato di fatto: succede da tantissimo tempo, anche nella scorsa stagione. Stiamo lavorando molto non solo con gli attaccanti, ma con tutti i giocatori che abbiamo, per essere sempre più determinati quando ci avviciniamo all’area avversaria“.

Inter-Sassuolo, Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia

Statistiche invece invidiabili per quanto riguarda la fase difensiva della sua Inter.

Nonostante le numerose operazioni sul mercato, la formazione nerazzurra ha già raggiunto un certo equilibrio generale: “Abbiamo cambiato parecchio, i giocatori che erano già qui all’Inter sono stati importanti. Sono stati molto bravi a far capire a tutti i nuovi, sia ai più giovani sia ai più grandi, come approcciarsi al mondo Inter. Vedo grandissima disponibilità: è dal 13 luglio che tutti stanno lavorando molto bene e con grande determinazione”.

Un lavoro che, come ammesso con orgoglio da Inzaghi, ha portato ad una compattezza immediata della difesa: “I dati sono importanti, chiaramente tutta la squadra sta lavorando molto bene. Quando si parla di fase offensiva e difensiva bisogna pensare all’intera squadra: non solo i difensori, ma tutta la squadra, compresi centrocampisti e attaccanti, sta lavorando nel migliore dei modi e dobbiamo continuare a crescere in entrambe le fasi mettendo tantissima motivazione in ogni allenamento”.