Il terzino vuole il Real Madrid: Milan e Inter nei guai

Il giocatore potrebbe andare in Spagna, spingendo il Chelsea a trovare il sostituto proprio a Milano. Il punto della situazione

Negli ultimi anni il Chelsea non ha badato a spese. Sono stati davvero tanti gli acquisti milionari messi a segno. Alcuni davvero esagerati e quasi fuori da ogni logica.

A distanza di tempo resta complicato, ad esempio, riuscire a spiegare l’arrivo di Marc Cucurella per 62 milioni di sterline. Un investimento, che come era prevedibile, non ha portato i suoi frutti.

Oggi, così, il Chelsea e il giocatore spagnolo stanno pensando di separarsi. Come racconta ‘The Sun’, il terzino mancino classe 1998 sarebbe intenzionato a chiedere la cessione visto il mancato impiego. In questo inizio di stagione, infatti, Cucurella non ha mai giocato in Premier League, raccogliendo solo una presenza nella Carabao Cup, 90 minuti contro l’AFC Wimbledon. Davvero poco per essere soddisfatti e se il minutaggio non dovesse aumentare, a gennaio potrebbe essere addio. Attenzione così alla possibilità di far ritorno in Liga, dove ad accoglierlo potrebbe esserci il Real Madrid.

Calciomercato: il Chelsea pensa a Dimarco ed Hernandez per il dopo Cucurella

L’addio di Cucurella potrebbe aprire all’arrivo di un nuovo terzino sinistro e in questo caso il Chelsea tornerebbe a guardare in Serie A e più precisamente a Milano.

Sia in casa Milan che in casa Inter d’altronde giocano due dei migliori mancini d’Europa. Di Federico Dimarco al Chelsea se ne parla ormai da tempo e proprio ieri è rimbalzata nuovamente la notizia: i londinesi, così come il Manchester City, starebbero monitorando con attenzione le prestazioni dell’italiano. L’ex Verona, al momento, però, pensa solo ai nerazzurri e a breve potrebbe arrivare il rinnovo di contratto. Il suo attuale accordo scade il 30 giugno 2026, come quello di Theo Hernandez con i rossoneri. Anche il francese al momento ha preferito restare a Milano, per continuare a vestire la maglia del Diavolo, con cui si trova benissimo, ma entrambi di fronte ad una super offerta potrebbero vacillare. Una super offerta che farebbe vacillare soprattutto i due club, che hanno dimostrato di non avere calciatori incedibili.