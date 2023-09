Frosinone-Fiorentina a rischio? Paura tra i tifosi, la situazione è grave

Il prossimo match di campionato, tra Frosinone e Fiorentina, è a rischio; situazione per nulla semplice e tifosi preoccupati

Una delle rivelazioni di questa prima parte di campionato è, senza ombra di dubbio, il Frosinone; due vittorie, due pareggi e una sconfitta alla prima giornata di campionato contro il Napoli. Avvio di stagione decisamente positivo per il club neopromosso che vuole continuare a fare bene in modo da raggiungere la salvezza il prima possibile.

Il prossimo match, in programma giovedì prossimo alle 18.30, sarà in casa contro la Fiorentina; i viola sono reduci da due vittorie consecutive in campionato e vogliono continuare su questa strada per mantenere la parte alta della classifica.

Si preannuncia una partita molto interessante tra due squadre che praticano un calcio propositivo e hanno, come obiettivo, quello di fare la partita nell’arco dei novanta minuti. Un match però a rischio con i tifosi preoccupati da una situazione da monitorare con grande attenzione; si stanno cercando le giuste contromisure per permettere alla partita di svolgersi senza problemi.

Frosinone, con la Fiorentina gara a rischio: si pensano alle contromisure

Un match da bollino rosso proprio come quello tra Salernitana e Frosinone; così viene considerata la sfida tra i ragazzi di Di Francesco e la Fiorentina dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazione sportive. Già nella stagione 2015/2016 gli incontri tra questi due club vennero considerati a rischio.

Situazione, come detto, da monitorare con attenzione; si stanno prendendo le giuste contromisure per evitare qualsiasi tipo di tensione. Tra i provvedimenti troviamo la vendita, per il solo settore ospiti, a chi risiede a Firenze ma anche maggiore attenzione nel servizio di filtraggio e un numero superiore di steward da impiegare prima e durante la partita.

Frosinone Fiorentina sarà una delle partite del prossimo turno di Serie A e la speranza è quella di vedere una grande match senza nessun tipo di problema a livello di tifoseria.