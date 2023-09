“40 milioni buttati”, giocatore della Juventus nel mirino

Juventus che non riesce a sbloccare la gara col Lecce, bianconeri sotto tono e tra i giocatori in campo ce n’è uno che raccoglie tante critiche

Che l’ottimo Lecce di questo inizio di stagione potesse essere un avversario scomodo per la Juventus, stasera, si poteva immaginare. Il primo tempo infatti ha visto non poche difficoltà per i bianconeri, che hanno avuto un paio di occasioni per fare male ma hanno faticato contro la buona disposizione dei pugliesi.

Squadra di Allegri dunque non ancora guarita dopo il ko con il Sassuolo, mentre gli uomini di D’Aversa, senza niente da perdere, sono in fiducia e stanno creando qualche grattacapo, dimostrando di meritare l’attuale incredibile terzo posto in classifica.

Inevitabilmente, i commenti dei tifosi della Juventus a margine della sfida non sono stati entusiasti. Solite polemiche sulla gestione dell’allenatore, ma anche i singoli non sono esenti da critiche, anzi.

Juventus, Bremer in affanno: “Non ne fa una giusta”

Finisce nel mirino più di altri Gleison Bremer, che al centro della linea difensiva sta palesando qualche problema a gestire gli ottimi movimenti di Krstovic.

Il Lecce, di fatto, non ha avuto palle gol, ma ha fatto girare bene il pallone anche in zona offensiva e il serbo spesso e volentieri è riuscito a giocare di sponda con i compagni evitando l’anticipo da parte del brasiliano. Secondo diversi commentatori, Bremer appare decisamente poco reattivo e l’ombra del difensore ammirato tempo fa come uno dei migliori del campionato. Addirittura, qualcuno rimpiange la cifra spesa per acquistarlo. Ecco un elenco dei post più polemici su Twitter:

Bremer è la truffa più grande della storia del calcio recente, Igor non ha nulla da invidiargli. Forse è anche più forte — Marco (@xWand_MP) September 26, 2023

Sono arrivato ad una conclusione. Bremer ha un quoziente intellettivo pari al sotto zero #JuveLecce — SCEICCO DI MINNESOTA MAGO DI SEGRATE D'ARABIA 🇸🇦 (@sghi29) September 26, 2023

Cmq #bremer deve darsi un po' una svegliata, non può essere così superficiale sia quando aggredisce l'uomo sia quando difende di posizione — Dave83⚪⚫ (@taradave83) September 26, 2023

Bremer quest’anno mi sta facendo ammalare — Magnanelli è il mio allenatore (@Kulusecsi) September 26, 2023

Bremer sta ancora dormendo da sabato pomeriggio — Salvo パンダさん 🇯🇵 (@SalvoPanda) September 26, 2023

Ricordiamo più di 40 milioni per Bremer. Mamma mia 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ #JuventusLecce — Mauro Buoso (@BuosoMauro) September 26, 2023