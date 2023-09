Prelec implacabile in Austria: il Cagliari osserva

Il bomber sloveno ha iniziato alla grande la sua avventura al WSG Tirol. Per il Cagliari, ancora proprietario del cartellino, rischia di essere un rimpianto

Si chiama Nik Prelec e, fin qui, ha realizzato il doppio dei gol del Cagliari. Il cartellino appartiene proprio al club sardo, lasciato in estate per trasferirsi in Austria.

Bomber di razza cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, Prelec gioca adesso al WSG Tirol. Ovvero in Bundesliga austriaca, dove ha già messo a segno 3 gol in 8 partite. 3, a confronto di uno solo siglato dalla squadra di Ranieri, penultima in Serie A con appena 2 punti dopo le prime 5 giornate. Per molti Prelek avrebbe fatto molto comodo ai sardi, che comunque se ne sono privati solo con la formula del prestito. Sicuramente il club di Giulini osserverà con grande attenzione le prestazioni e i progressi del centravanti sloveno, in ottica di una futura cessione come di un ritorno in prima squadra.