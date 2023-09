Lecce, partenza sprint: ora i salentini sognano come il Leicester nel 2016

La partenza del Lecce fa sognare i tifosi. I betting analyst non escludono lo Scudetto

Il Lecce ha iniziato il campionato nel migliori dei modi, con 11 punti nelle prime 5 giornate. Il terzo posto in solitaria esalta i tifosi salentini che oggi più che mai possono sognare in grande. Alcuni bookmakers italiani, ricordandosi anche del Leicester di Ranieri, hanno cambiato le quote Scudetto per gli uomini di D’Aversa.

Dopo una salvezza trovata alla penultima giornata della scorsa stagione, l’obiettivo del Lecce 2023-2024 era riconfermarsi nuovamente in Serie A. Nessuno si sarebbe aspettato, però, una partenza così dagli uomini di D’Aversa. La classifica recita terzo posto, ancora imbattuti, come solo l’Inter capolista, con 3 vittorie e 2 pareggi all’attivo, una media che fa sperare i tifosi.

Ad accorgersi del gran momento di forma dei salentini sono stati anche alcuni betting analyst italiani, soprattutto per la somiglianza con il Leicester 2015-2016 che ribaltò tutti i pronostici, facendo impazzire ogni amante del calcio. I siti di betting ‘Scommessemania’ e ‘Betflag’, ad esempio, hanno abbassato la quota Scudetto del Lecce dal 1000 di inizio stagione a 250.

Le modifiche non riguardando solamente la vittoria del Campionato, ma interessano anche la retrocessione e il Capocannoniere. Aumentano le speranze di salvezza per D’Aversa e i suoi, con una quota scesa a 1.20, superando Genoa, Cagliari e Frosinone. In particolare, dei salentini ha stupito l’attaccante Nikola Krstovic, attualmente a 3 gol in campionato. Il montenegrino miglior marcatore stagionale della Serie A viene pagato 66 volte.

Lecce, alcuni dati fanno impazzire i tifosi: Krstovic come Vardy

Quando si pensa ad una favola calcistica la prima squadra che viene in mente è sempre il Leicester di Ranieri, perché ora non aggiungerci anche il Lecce di D’Aversa? Sono tante le somiglianze tra i salentini e le Foxes campioni d’Inghilterra del 2016 e questi dati esaltano i tifosi, che ora possono sognare qualcosa in più della salvezza.

Con 3 vittorie e 2 pareggi, il Lecce ha fin qui totalizzato 11 punti, stesso rullino di marcia del Leicester nelle prime 5 giornate della Premier League 2015-2016. Oltre a questo, anche la differenza reti coincide perfettamente: entrambe avevano 4 gol in positivo. Questi dati restano pura speculazione, ma non impediscono ai tifosi salentini di sperare in un’altra favola calcistica.

Le similitudini, però, non si fermano qui. Infatti l’uomo simbolo di questo Lecce, Nikola Krstovic, dopo le prime 5 giornate di Serie A ha timbrato il cartellino per ben 3 volte, esattamente come aveva fatto Jamie Vardy nel 2016. L’inglese aveva poi concluso la stagione con 24 gol, solamente uno in meno del Capocannoniere Harry Kane, all’epoca ancora un giocatore del Tottenham.

Simone Giri