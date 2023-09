Ha chiesto la cessione: il nuovo colpo al Milan lo porta Pulisic

I rossoneri hanno messo gli occhi su uno dei talenti offensivi più promettenti del panorama mondiale

Il calciomercato non si ferma. Anche in questa fase di stagione dove il campo si prende la scena con partite sempre più ravvicinate, le indiscrezioni di mercato riguardanti i top club europei continuano a circolare.

E questo è il caso del Milan. La formazione di Stefano Pioli, reduce da un buon avvio di campionato, macchiato però dal 5-1 subito dall’Inter nel derby, è già pronta ad intervenire a gennaio per potenziare la rosa. Come riporta ‘Fichajes.net’, i rossoneri avrebbero già messo nel mirino un nuovo innesto, pronto a garantire un’alternativa in più a un reparto offensivo già esplosivo. Si tratta di Giovanni Reyna, trequartista classe 2002 del Borussia Dortmund che, tra qualche infortunio e tanta competizione in quel ruolo, è scivolato ai margini della rosa tedesca. Il calciatore vorrebbe cambiare aria e potrebbe lasciare il club già a gennaio. Il Milan osserva lo scenario e attende il momento giusto per affondare.

Calciomercato Milan, Pulisic può essere lo sponsor per Reyna

E oltre agli uomini mercato dei rossoneri, allettati dalla possibilità di mettere le mani su uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale, Reyna ha anche un altro sponsor utile per il suo passaggio al Milan.

Christian Pulisic, compagno di nazionale del giocatore del Borussia, potrebbe essere una pedina fondamentale per la buona riuscita dell’operazione. L’esterno, che conosce benissimo il classe 2002 con il quale ha condiviso anche la maglia della formazione tedesca, potrebbe essere una garanzia in più per i rossoneri, frenati dai numerosi infortuni che ha subito Reyna nel corso della sua giovanissima carriera.