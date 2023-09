Gasperini preoccupato: due infortuni pesanti, intanto scoppia il caso

L’Atalanta ha vinto contro il Cagliari ma il tecnico è preoccupato per due infortunati; inoltre bisogna anche risolvere un caso

Contro il Cagliari è arrivato un due a zero molto importante perché riscatta la sconfitta in casa della Fiorentina e porta l’Atalanta ad un solo punto da quarto posto. Note sicuramente positive per Gasperini ma il tecnico sembra essere preoccupato in vista dei prossimi impegni; ora arriva il turno infrasettimanale e la sua squadra, essendo impegnata in Europa League, è chiamata ad un primo tour de force.

Una serie di partite, iniziando dalla trasferta in casa del Verona, da affrontare senza due giocatori chiave; stiamo parlando di El Bilal Touré e Scamacca, attaccanti entrambi infortunati. Il primo ne ha ancora per molto e dovrebbe tornare a disposizione di Gasperini per la fine dell’anno mentre l’azzurro potrà scendere in campo dopo la prossima sosta per le nazionali.

Un problema non da poco per Gasperini considerando anche le cessioni di Zapata e Hojlund; a questo bisogna aggiungere, come detto in precedenza, una serie di partite ravvicinate dove il tecnico avrà pochissima scelta a livello offensivo. Il rischio è quello di stancare troppo i giocatori a disposizioni e, di conseguenza, non averli al meglio della condizione con il passare delle partite. Oltre a questo, però, l’Atalanta è chiamata anche a risolvere il caso riguardante un giocatore.

Gasperini, scoppia il caso Bakker: la situazione

Arrivato dal Bayer Leverkusen, Mitchel Bakker è rimasto in panchina contro Sassuolo e Fiorentina per poi entrare, solamente nel finale, nei match con Frosinone e Monza. L’ultima partita di campionato, invece, lo ha visto restare fuori dai convocati. Una scelta tecnica quella di Gasperini e che ha sicuramente lasciato perplessi.

Giocando ogni tre giorni, con cinque cambi a disposizione per partita, Bakker può sicuramente rappresentare una soluzione in più all’interno di un sistema di gioco dove agli esterni viene chiesto grande sacrificio in entrambe le fasi di gioco. Situazione da risolvere per il proseguo della stagione ma soprattutto per il bene dell’Atalanta.

Una prima risposta ci verrà fornita al momento dell’uscita dei convocati di Gasperini per la trasferta di Verona in programma mercoledì alle 18.30. La non presenza di Bakker rappresenterebbe un segnale decisamente forte da parte di un tecnico che è sicuro di non poter contare su due attaccanti, El Bilal Touré e Scamacca e nel loro caso il problema è legato a problemi fisici.