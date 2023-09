Fiorentina, tegola per Italiano: si è rotto il crociato, stop lunghissimo

La Fiorentina ha comunicato nel report medico il grave infortunio subito dal calciatore di Vincenzo Italiano

La Viola perde un pezzo importante del proprio scacchiere. Dodo, uscito per infortunio nella sfida di ieri contro l’Udinese, ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Il terzino brasiliano, che aveva iniziato bene questa stagione, sarà costretto quindi all’operazione, che gli farà saltare la maggior parte del campionato. Una tegola per Vincenzo Italiano, che perde uno dei suoi titolarissimi. La Fiorentina, impegnata in tre competizioni, potrebbe andare in affanno sulla fascia destra per le tante partite ravvicinate previste dal calendario. Il tecnico dei toscani quindi rimetterà in campo Kayodè, esterno che era stato utilizzato nella prima giornata di campionato e in seguito sempre in panchina a favore di Dodo. La Viola, che si prepara alla trasferta infrasettimanale contro il Frosinone, deve quindi correre ai ripari. La soluzione, in attesa di gennaio in cui la società dovrà necessariamente operare sul mercato, potrebbe essere lo spostamento di Parisi a destra, eventualità a cui Vincenzo Italiano potrebbe ricorrere.