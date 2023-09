Blitz della Juventus, firma fino al 2027

Il club bianconero ha già iniziato a lavorare per strappare la firma ufficiale del giovane calciatore

Dopo un ultimo mercato di grandi sacrifici, votato per lo più al contenimento delle spese, la Juventus ha ricominciato a programmare il proprio futuro. Il club bianconero non vuole più ripetere gli errori del passato e, complice l’arrivo di un dirigente abile come Cristiano Giuntoli, ha intenzione di inaugurare un nuovo progetto vincente e sostenibile.

Da questi presupposti nasce la volontà del club di blindare innanzitutto i talenti messi in evidenza nelle ultime due stagioni. Tra questi, uno dei calciatori lanciati con coraggio da Massimiliano Allegri, è Iling-Junior. L’esterno sinistro, dopo essere transitato nella formazione U23 della Juve, gravita da mesi nel giro della prima squadra. Un giocatore interessante e con caratteristiche ben definite che il club bianconero vorrebbe trattenere ancora per un po’.

L’inglese, prelavato nel 2020 dalle giovanili del Chelsea, è legato alla Juve da un contratto in scadenza nel giugno 2025. Una data che i dirigenti bianconeri vorrebbero spostare in avanti, una volta raggiunta l’intesa per un nuovo contratto. Per questa ragione, nonostante l’ultimo prolungamento sia stato ufficializzato lo scorso dicembre 2022, a breve potrebbero già partire i lavori per un nuovo contratto con cui blindare Iling-Junior almeno fino al 2027.

Calciomercato Juve, nuovo rinnovo del contratto per Iling-Junior

Complice l’esplosione avuta dal ragazzo negli ultimi mesi, è aumentato il numero delle pretendenti nei suoi confronti.

La Juve, dopo aver valutato più opzioni, la scorsa estate ha deciso di non cedere l’esterno classe 2003. Per evitare di tenere a debita distanza numerosi club dalla Premier League che negli ultimi tempi hanno manifestato un certo interesse per le sue prestazioni, il club potrebbe blindare Iling con un contratto a lunga scadenza.

Sul ruolo del ragazzo nella formazione di Allegri si è dibattuto a lungo la scorsa estate. Il ritorno dal prestito di Andrea Cambiaso e la permanenza per certi versi inaspettata di Filip Kostic, potrebbero decisamente incidere sul suo minutaggio ridurre lo spazio che verrà concesso al laterale inglese su una corsa di sinistra parecchio affollata. Per il momento, però, il rinnovo rimane l’ipotesi più probabile.