“Uno scandalo”: Sassuolo-Juve, polemica infinita

Monta la polemica dopo Sassuolo-Juventus e nel mirino non ci sono soltanto i bianconeri: dure critiche al direttore di gara

Brutto stop per la Juventus in casa del Sassuolo in una delle gare del sabato della quinta giornata di Serie A. Troppi errori commessi dai bianconeri per non uscire sconfitti al ‘Mapei Stadium’ con le polemiche che sono immediatamente tornate a galla.

Polemiche contro i calciatori, con Szczesny e Gatti soprattutto nel mirino; polemiche contro Allegri. Ma polemiche anche contro l’arbitro Colombo, soprattutto per il contatto Berardi-Bremer sanzionato con una semplice ammonizione e non con il cartellino rosso.

Un errore stando a quanto detto da Gianpaolo Calvarese su ‘TuttoSport’. L’ex direttore di gara analizza il contatto tra l’attaccante del Sassuolo e il difensore della Juventus, arrivato al 56′ quando il punteggio era ancora sul 2-1 per i neroverdi. Calvarese parla di entrata con il piede a martello all’altezza della tibia di Bremer e ricorda che “a Coverciano ci hanno sempre detto di alzare le antenne quando un attaccante si allunga la palla perché un attaccante non è così abituato a difendere”.

Ecco poi la critica a Colombo che, secondo l’ex collega, sbaglia ad estrarre il cartellino giallo “perché c’è intensità, c’è velocità, il punto di contatto è pericoloso se ne rende conto anche Berardi che subito chiede scusa. Calvarese continua: “Se l’arbitro in campo può sbagliare, nonostante questo poteva e doveva essere percepito come cartellino rosso, il Var doveva intervenire per far cambiare il colore del cartellino perché questo è un intervento che mette a repentaglio l’incolumità del calciatore”.

Sassuolo-Juventus, polemiche per il mancato rosso a Berardi: “Uno scandalo”

D’accordo con la visione di Calvarese anche il giornalista Fabio Ravezzani che su Youtube analizza la sfida tra Sassuolo e Juventus, soffermandosi sul clima che si respira intorno alla società bianconera.

“La Juventus prima o poi dovrà finire di pagare una prevenzione ambientale che poi si riverbera su quello che fanno gli arbitri – ha affermato il giornalista – . La Juventus batte la Lazio con un pallone che poi è stato dimostrato non fosse uscito, ma comunque si è detto “ecco, i soliti favoritismi alla Juve”, ignorando anche i principi della geometria”. Da qui la considerazione: “Sono convinto che se quell’episodio di Berardi fosse verificato in Juve-Lazio e non fosse stato espulso un giocatore della Juve per un fallo così, si sarebbe gridato alla scandalo”.