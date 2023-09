“Se ne frega”: Allegri ‘abbandona’ la Juventus

Massimiliano Allegri ancora nel mirino dopo la sconfitta della Juventus in casa del Sassuolo: il tecnico livornese sotto accusa

“Una partita farfallina”: l’ha definita così Massimiliano Allegri la gara della Juventus contro il Sassuolo. Una sconfitta che rimescola le cose per i bianconeri e dà ragione al tecnico che nella conferenza della vigilia aveva provato ad alzare la tensione, abbassando la pressione, respingendo il ruolo di favoriti per lo scudetto.

Non lo è la Juventus per il tecnico livornese e la ‘colpa’ per lui è anche dei calciatori e della loro incapacità di tenere elevata la tensione durante tutto l’anno. Lo aveva rimarcato lo scorso anno, lo è tornato a dire ieri sera dopo il ko, anche se c’è chi sostiene che il vero responsabile sia uno solo: proprio Allegri.

I tifosi juventini lo hanno ormai ‘eletto’ a capro espiatorio preferito e con la sconfitta le polemiche tornano immediatamente a venire a galla. In particolare dopo la partita di Reggio Emilia c’è stato un commento che non è piaciuto particolarmente. La frase “abbiamo pagato a caro prezzo il fatto che avevamo staccato la testa” è quasi una resa allo stato delle cose e questo per un allenatore dell’esperienza di Allegri non è accettabile.

Juventus, Allegri e Danilo nel mirino: “Bravi con il microfono”

Lo pensa, e lo dice su Twitter, Graziano Campi che si lascia andare alla sua delusione dopo il ko contro il Sassuolo proprio partendo dalla frase pronunciata dal tecnico.

“Se alla quinta di campionato “stacchi” la spina, sei allenata da un allenatore che se ne frega” la sua considerazione sui social che non passa inosservata e che mette sotto accusa proprio Allegri. Un Allegri che Campi tira in ballo anche in un altro tweet, incentrato questa volta su Danilo.

“Danilo perde Berardi e Pinamonti in marcatura su 2 gol. Lui, come Allegri, – si legge – è bravo col microfono. Non è scarso, ma non è un fenomeno e spesso fa errori clamorosi in marcatura”. Una doppia critica che coinvolge l’allenatore della Juve e il suo capitano, dopo una sconfitta che pochi si aspettavano.