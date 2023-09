Sarri ribaltone ufficiale: decisione presa

Momento negativo per la Lazio di Maurizio Sarri che si ferma ancora in casa contro il Monza. La reazione dell’allenatore dei biancocelesti

La Lazio ha iniziato la stagione con il piede sbagliato. Il secondo posto dello scorso anno sembra un lontano ricordo per la truppa di Maurizio Sarri che in cinque giornate ha vinto in una sola circostanza, peraltro a Napoli in casa dei campioni d’Italia.

Solamente 4 i punti raccolti finora da Immobile e soci che ieri sera non sono andati oltre un pareggio per 1-1 in casa contro il Monza, subito dopo il pari clamoroso strappato all’ultimo secondo in Champions contro l’Atletico Madrid grazie a Provedel. Una bolla di entusiasmo europeo prontamente svanita dopo la serata di ieri all’Olimpico in cui la squadra di Sarri era chiamata a vincere per scacciare la parola crisi.

Una prestazione quella della Lazio che non è piaciuta ai tifosi, ma anche e soprattutto allo stesso allenatore che ha preso provvedimenti.

Lazio, Sarri annulla il giorno libero dopo il pari contro il Monza: la situazione

Come sottolineato da ‘Sky Sport’ Sarri, dopo il pari di ieri in casa contro il Monza ha deciso di annullare il giorno di riposo, ridisegnando così il lavoro dei suoi ragazzi.

Cancellato con un colpo di spugna il giorno di pausa che era previsto per lunedì 25 settembre, motivo per cui la squadra si ritroverà immediatamente a Formello per preparare quella che sarà la prossima sfida contro il Torino di Ivan Juric, in programma il 27 ancora in casa.

Tra Champions e Serie A è quindi la terza uscita di fila davanti ai propri tifosi, con un margine d’errore ormai inesistente per Zaccagni e soci, che sono chiamati ad inanellare una serie positiva di risultati che al momento latitano. Una sola vittoria complessiva in stagione tra campionato e Champions, e quella sensazione di dover ritrovare il bandolo della matassa.

Sarri ha intenzione di farlo senza perdere ulteriore tempo, e lavorando al meglio in campo sin da subito annullando il giorno di riposo dei suoi: l’obiettivo sono i tre punti contro il Torino.