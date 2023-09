Roma, Mou non fa drammi: “Ora non critico più l’Olimpico”

Non fa drammi José Mourinho dopo il pareggio della sua Roma sul campo del Torino nel posticipo della 5^ giornata di campionato

La Roma non va oltre l’1-1 sul campo del Torino. Zapata risponde a Lukaku nel finale di partita, ma il tecnico giallorosso plaude alla prestazione offerta dalla sua squadra.

José Mourinho prova a fare da pompiere, gettando acqua sul fuoco dopo il pareggio della sua Roma sul campo del Torino, con il gol di Zapata arrivato nel finale di partita. “Abbiamo preso un gol da palla inattiva, è difficile giocare contro squadre come il Torino che ci mette fisicità e intensità” ha dichiarato Mourinho nel post partita ai microfoni di Dazn, ribadendo: “Abbiamo fatto una buona partita dal mio punto di vista, non è facile creare contro questo Torino, non è facile giocare di prima”.

Non manca una stoccata in merito alle condizioni del manto erboso di Torino: “Dopo aver visto questo campo prometto che non criticherò più l’Olimpico che in confronto sembra una passerella. La mia squadra mi è piaciuta, l’obiettivo è fare sempre meglio ma contro questo Torino è difficile”.

Roma, le parole di Mourinho dopo il pari di Torino

“Non sono triste per la prestazione dei giocatori, solo per il risultato. Abbiamo tanti giocatori di qualità, mi dispiace per il risultato, ma ho visto una crescita individuale e collettiva, sono soddisfatto” ha sottolineato Mourinho.

Il tecnico giallorosso ha poi analizzato il momento del pacchetto arretrato: “In difesa abbiamo alcuni volti nuovi, abbiamo perso dei riferimenti. A centrocampo abbiamo fatto un buon lavoro, credo che riusciremo a prendere meno gol. La gente si ricorda di qualche errore di Ibanez, ma difensivamente era foritissimo. Ora ci manca anche Smalling.

La classifica? Meglio non guardarla perché non è vera, a gennaio sicuramente non saremo dove siamo ora. Lukaku è un giocatore fantastico, non c’è altro da dire. Ci sono altri attaccanti bravissimi, non sono nessuno per fare paragoni, ma sono molto contento di lui e degli altri attaccanti”.