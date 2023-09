Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 settembre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 24 settembre 2023

Tanto calcio giocato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, domenica 24 settembre 2023. Calciomercato.it vi offre, come di consueto, i titoli principali presenti sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Si parte dalla Gazzetta dello Sport che dedica il titolo d’apertura all’Inter: “Mezzogiorno di fuga” con riferimento alla gara con l’Empoli che potrebbe segnare un ulteriore allungo per i nerazzurri in classifica, considerata la sconfitta della Juventus. Proprio sul ko dei bianconeri c’è un altro dei titoli i prima pagina: “Juve, papere e Gatti“. Ancora calcio giocato con il successo del Milan sul Verona: “Milan, Leao e basta“.

Il Corriere dello Sport dedica l’apertura alla sconfitta della squadra di Allegri: “Mai dire Juve” con riferimento all’errore di Gatti nel 4-2 del Sassuolo. Spazio c’è anche per il Milan: “Leao porta i tre punti al Milan” e sul Napoli di scena a Bologna: “Napoli, è l’ora di Natan“. Infine, il pareggio tra Lazio e Monza: “C’è poco Sarri. Immobile non basta”.

Su TuttoSport ancora Juve in apertura: “145 milioni per questi orrori” con riferimento chiaro al pesante ko contro il Sassuolo. In taglio basso “Capitan Leao rialza il Milan”, ma anche la cessione Inter: “Inter, è in corso la due diligence“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 24 settembre 2023

Su L’Equipe spazio alla sfida tra Psg e Marsiglia: “Beni soit le classique” il titolo in apertura. C’è il derby di Madrid, invece, a prendersi la scena sui quotidiani sportivi spagnoli.

AS dedica il titolo i prima pagina proprio a Real contro Atletico: “Un derby de dos caras“, mentre Marca punta i riflettori sulla vittoria del Barcellona: “Delirio“. Stessa scelta del Mundo Deportivo con il titolo: “Descomunal” e una “remuntada epica”.