Juve-Lazio, la verità sul gol di Vlahovic: svelato l’audio del Var

Arriva la verità sul discusso episodio di Juventus-Lazio, con il gol di Vlahovic arrivato al termine di un’azione particolarmente discussa

La palla potrebbe essere uscita: questo il motivo delle proteste dei giocatori della Lazio la scorsa settimana all’Allianz Stadium in occasione della partita con la Juventus.

Arriva la verità arbitrale sul discusso caso di Juventus-Lazio. Verità sull’episodio del momentaneo 1-0 firmato Vlahovic, con l’attaccante serbo a segno su un’azione durante la quale il pallone avrebbe superato la linea laterale prima di essere controllato da McKennie. Il condizionale però è d’obbligo come spiegato dal designatore Gianluca Rocchi in occasione del primo appuntamento con Open Var, nuovo spazio di Dazn in cui vengono mostrati alcuni casi rivisti al Var, con tanto di audio per fare luce sulla dinamica delle decisioni arbitrali.

Nel corso della prima puntata di questo nuovo e rivoluzionario format, è stato analizzato con grande attenzione il caso di Juventus – Lazio che tanto aveva fatto discutere. In particolar modo, i giocatori biancocelesti protestavano perché la palla sarebbe uscita prima del controllo di McKennie nell’azione che ha poi portato al momentaneo 1-0 firmato Dusan Vlahovic. Dagli audio del Var è emersa la verità: non vi era certezza sul fatto che la palla fosse uscita, ma neanche del contrario.

Juventus – Lazio, la verità sul gol di Vlahovic: l’audio del Var

In campo c’era l’arbitro Maresca della sezione di Napoli il quale da subito assegna regolarmente il gol alla Juventus. Partono le proteste e dalla Sala Var si analizza con attenzione l’azione.

In primo luogo viene escluso un presunto fallo su Ciro Immobile, poi ci si sofferma sulla possibilità che il pallone sia uscito o meno. Arbitro e Var rivedono più volte l’azione, con Irrati che utilizza più telecamere per cercare di avere certezze. “No, non c’è evidenza” è il messaggio di Irrati a Maresca che a quel punto conferma il gol.

“Decisione talmente complessa da valutare, nonostante l’avanzata tecnologia, Irrati ha cercato la verità. Non avendo certezza ha concesso il gol” ha spiegato il designatore Gianluca Rocchi.