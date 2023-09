Milan, ritorno di fiamma in difesa: è il pupillo di Moncada

Milan ritorno di fiamma in difesa con il pallino di Moncada che torna di moda: l’affare può concretizzarsi a gennaio

Un interesse mai sopito, un ritorno di fiamma, sottolineano dalla Spagna, che potrebbe concretizzarsi a gennaio. Il nome di Tanguy Nianzou non è mai uscito dai radar del Milan: una pista che potrebbe tornare calda nella prossima sessione di mercato.

Difensore centrale classe 2002 cresciuto nel Paris Saint-Germain, Nianzou è stato seguito con grande attenzione soprattutto da Geoffrey Moncada. Il Milan era particolarmente interessato a lui soprattutto nell’estate 2020, quando Nianzou decise di lasciare a zero il Paris Saint-Germain. Il difensore franco-ivoriano decise però quell’anno di approdare al Bayern Monaco e il Milan dovette rinunciare al suo acquisto. L’interesse rossonero però non è mai sopito.

Milan, torna di moda Nianzou del Siviglia: da tempo piace a Moncada

Nianzou nel frattempo, dopo un’esperienza non fortunata a Monaco, è approdato a Siviglia, ma potrebbe lasciare il club andaluso a gennaio dopo un anno e mezzo.

Lo riferisce ‘OkFichajes’, che sottolinea come l’arrivo di Sergio Ramos rischia di chiudere ancor più gli spazi al giovane difensore francese. E il Milan, riferiscono dalla Spagna, è sempre molto interessato al classe 2002. Lo stesso giocatore sembra intenzionato a voler lasciare il Siviglia a gennaio e, a fronte di un interesse del Milan, sarebbe pronto a dire sì.

Per il club andaluso non rappresenta una pedina inamovibile ed è pronto dunque a metterlo sul mercato nonostante un contratto sino al 2027. Difficile che i rossoneri possano muoversi per un acquisto a titolo definitivo, ma la possibilità di prelevarlo in prestito non è affatto remota. Il Milan deve anche valutare la situazione per quanto riguarda la propria difesa. Pioli contro il Verona ha sperimentato una difesa a tre e in futuro, nel caso dovessero ripresentarsi nuove assenze tra i terzini, non si esclude la possibilità di riproporla. A quel punto potrebbe servire un nuovo elemento, anche guardando al futuro visto che il contratto di Simon Kjaer terminerà alla fine di questa stagione.