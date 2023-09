UFFICIALE il rinvio della partita: ecco cosa è successo

A causa delle avverse condizioni atmosferiche, la gara è stata prima sospesa e poi rinviata. Tutti i dettagli

Dopo la tre giorni europea, il campionato di Serie A è entrato nel vivo. La quinta giornata del campionato italiano ha regalato spunti molto interessanti, a cominciare alla rovinosa sconfitta patita dalla Juventus sul campo del Sassuolo. Il turno di campionato, però, potrebbe essere condizionato in maniera rilevante dal maltempo, che ha già causato il rinvio (di mezz’ora) della sfida tra Milan ed Hellas Verona.

Sorprende fino ad un certo punto, quindi, apprendere il motivo del rinvio del match tra Spal e Lucchese, valevole per la quinta giornata del Girone B della Serie A. A cavallo dell’ora di gioco, un violento temporale ha causato la prima interruzione della gara. Stop a cui però non ha fatto seguito, almeno in un primo momento, il rinvio della partita. Le due squadre hanno ripreso il gioco, salvo poi essere costrette a ritornare definitivamente negli spogliatoi a causa delle pessime condizioni del manto erboso. Lo speaker ha annunciato prima la sospensione e poi il rinvio del match. Non è stata ancora fissata la data in cui verrà ripreso l’incontro, che comunque comincerà dal 74′ sul risultato di 1-2 a favore della Lucchese.