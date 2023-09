Tesseramento irregolare, doppia sconfitta a tavolino UFFICIALE

E’ davvero incredibile quanto successo in Piemonte: due partite perse a tavolino, una dietro l’altra. Ecco cosa è accaduto

Perdere una partita a tavolino è già un evento raro, due consecutive, chiaramente, lo è ancora di più.

Protagonista di quanto successo è la Carrara 90, squadra di Promozione piemontese: a far la cronistoria del doppio 3-0 a tavolino è Tuttocampo, che racconta, come il primo ko è arrivato per via di un calciatore non regolarmente tesserato e schierato in campo. Oltre alla sconfitta d’ufficio è arrivata anche un’ammenda di 150 euro e l’ovvia squalifica per il giocatore. La Carrara 90 è stata così eliminata dal turno di Coppa Italia, contro l’Atletico Torino.

Promozione, secondo 3-0 a tavolino: Carrara 90 recidiva

Quattro giorni più tardi, il secondo 3-0 a tavolino, stavolta nel campionato di Promozione D. Nel match contro la Santostefanese, la Carrara 90 ha deciso di mandare in campo, ancora, una volta, lo stesso giocatore.

Giocatore, che è risultato, ancora una volta, non tesserato regolarmente. I provvedimenti sono stati dunque identici: oltre alla sconfitta d’ufficio, ammenda da 150 euro e squalifica di un turno per il giocatore, oltre che un’inibizione fino al 17/11/23 di un dirigente accompagnatore.