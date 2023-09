Milan-Verona, nubifragio a San Siro: UFFICIALE, match positicipato

Squadre entrate sul campo di gioco di San Siro per il riscaldamento, ma il maltempo potrebbe far ritardare il calcio di inizio

Piove sul bagnato a San Siro. Prima del calcio d’inizio di Milan-Verona, match valevole per la quinta giornata di Serie A, si è scatenato un vero e proprio nubifragio: pioggia forte e grandine si sono abbattuti sul terreno di gioco del Meazza.

Le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento, ma il pallone al momento fatica a rotolare e non rimbalza come dovrebbe. E’ chiaro che se il maltempo dovesse proseguire, potrebbe davvero esserci il rinvio di qualche minuto. La situazione va dunque monitorata minuto per minuto.

Aggiornamento ore 15.08 – UFFICIALE, il nuovo calcio d’inizio di Milan-Verona è fissato per le ore 15.25. Squadre pronte a rientrare per un nuovo riscaldamento.

ore 15.00 – Prima dell’ingresso delle due squadre, sopralluogo dell’arbitro con i due capitani di Milan e Verona per capire se il calcio d’inizio può davvero avere inizio.

ore 14.45 – A San Siro continua a piovere, ma le squadre rientrate negli spogliatoi dopo il riscaldamento, sono pronte a presentarsi in campo regolarmente per il calcio d’inizio.