“Mai più titolare”: la scelta definitiva dopo Sassuolo-Juventus

La sconfitta della Juventus non passa inosservata e nel mirino finisce anche Gatti per l’autogol del 4-2 ma non solo

La Juventus esce con le ossa rotte dal Mapei Stadium: il Sassuolo vince 4-2 approfittando al meglio dei numerosi errori dei bianconeri.

Il primo è quello di Szczesny che regala la rete del vantaggio alla squadra di Dionisi, poi nel finale è Gatti a commettere, in collaborazione con il portiere polacco, un imperdonabile errore che consegna il 4-2 ai neroverde e decreta la sconfitta juventina.

Il difensore al quarto minuto di recupero (sui sei concessi) riceve palla dal portiere che riprende il gioco quasi vicino alla bandierina. Gatti viene subito pressato e si rifugia con un retropassaggio verso la porta, dove però non può essere Szczesny: il pasticcio è fatto con il Sassuolo che esulta per il quarto gol.

Un’azione molto commentata sui social con il difensore ex Frosinone nel mirino delle critiche.

Sassuolo-Juventus, Gatti nel mirino: “Mai più titolare”

Federico Gatti si prende le critiche dei tifosi della Juventus e le ironie dei sostenitori delle altre squadre per il suo autogol che ha chiuso la sfida con il Sassuolo.

Per molti il difensore non ha le qualità per essere titolare nella Juventus, per altri andrebbe mandato via subito: minimo comune denominatore l’incredulità per l’ingenuità commessa questa sera.

“Quando hanno combinato Szczesny e Gatti stasera è pazzesco, ha del traumatico” scrive un utente su Twitter. Mentre un altro sostenitori dei bianconeri ironizza sulle critiche troppo forti che arrivano puntuali sui social, ma senza avere molto seguito tanto c’è chi definisce disastrosa la partita dei bianconeri.

Ecco alcuni tweet:

Raga abbiate pazienza. Io in estate scrissi che #Gatti non poteva essere un difensore titolare nella #Juventus e mi avete sbranato.

Non si deve aspettare per forza una prova del genere per capirlo (dove tra l'altro sono stati tutti disastrosi). #SassuoloJuventus — Milena (@MileTrecarichi) September 23, 2023

Dovessimo valutare ogni giocatore dalle singole cappellate, indipendentemente dall'entità, non ne usciremmo più Gatti resta un buon difensore, cresciuto molto, chiaramente non da titolarità nella Juventus ma ciò non prescinde affatto dall'errore di stasera, datevi una svegliata — Yaratasaray (@juumped9) September 23, 2023

Ma #Gatti chi? L'erede di #Chiellini? 🤣😂😭

Ste cose manco nelle partite di terza categoria si vedono#SassuoloJuventus — Marco Cantini 🖤💙 (@InParole) September 23, 2023

Vlahovic non segna ed è pippa Gatti fa un errore clamoroso e non deve vedere più il campo Szczesny papere ancora più clamorose e subito si urla a Perin titolare surreale questo social per quanto mi riguarda — icy (@fuoridallhype_) September 23, 2023