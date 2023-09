“L’esonero è l’unica strada”: il verdetto su Pioli è netto

La gara con il Verona raccoglie critiche a non finire per il Milan, contestazioni su Pioli e richiesta a gran voce di esonero

Dopo la scoppola rimediata nel derby contro l’Inter, per il Milan la buona prestazione per larghi tratti contro il Newcastle aveva fatto supporre una squadra sulla via della guarigione. Invece, contro il Verona, si è assistito a un passo indietro e a una compagine evidentemente ancora convalescente.

Non hanno aiutato le scelte di Pioli, sebbene in qualche modo indirizzate dalla defezione di Theo Hernandez, che ha riproposto un Milan con la difesa a tre. Il risultato è stato una prestazione con poche luci e molte ombre, difficoltà nella circolazione di palla e più di qualche problema nella coesione tra i reparti. La proposta di gioco insomma è stata decisamente poco brillante e ovviamente i tifosi non sono stati per nulla contenti, nonostante alla fine sia arrivata una preziosa vittoria per 1-0, tuttavia estremamente sudata per lo svolgimento della gara.

PioliOut, il popolo dei social parla chiaro

Così, Pioli è stato bersagliato a ripetizione sui social. Su Twitter, l’hashtag PioliOut ha spopolato per tutta la partita, in una trafila di messaggi estremamente critici nei confronti dell’allenatore.

Le idee dell’allenatore non convincono più e in tanti chiedono alla società un cambiamento di rotta deciso, con l’esonero come ‘unica soluzione’ per evitare che la stagione possa prendere una brutta piega. Le prospettive di una squadra che nonostante la qualità dei suoi interpreti rischia di infilarsi in un vicolo cieco non sono ritenute rosee, tutt’altro. Ecco un compendio dei messaggi più inferociti indirizzati a Pioli:

Proposta di gioco scandalosa, lancio su Giroud e pregare. L'unica strada è il #PioliOut — Gen. Hernandez 🪖🔴⚫ (@genernandez) September 23, 2023

Cacciate via quel morto di sonno in panchina! #PioliOut — Calci02.0 (@Calci020) September 23, 2023

Chi è milanista, ma davvero milanista eh, non che bisogna tifare Milan a prescindere ma che ama la sua squadra a tal punto da essere pronto a dei sacrifici per vederla splendere, da gennaio 2023 non vuole avere Pioli sulla propria panchina.#pioliout — Pioli's fired (@bagharo) September 23, 2023

– 45 minuti di lanci lunghi (sbagliati) e confusione

– Pulisic completamente fuori dal gioco

– Reinjders che deve fare avanti e indietro all'infinito Però oh, 1-0 su regalo del Verona e 60% di possesso palla sterile. Grande lavoro del mister. #PioliOut #MilanVerona — Stewie (@stevepacco) September 23, 2023

Una stagione tutta così non la meritiamo. Senza calcio e senza sport per colpa di un miracolato di merda.#PioliOut#MianVerona — Il Milanista critico 🤨 (@MilanCritic) September 23, 2023