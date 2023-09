Lazio, così non va. Confronto duro e patto squadra-tifosi: cosa è successo

Confronto duro tra i calciatori della Lazio e i tifosi dopo il pareggio interno contro il Monza: cosa è successo

Un’altra serataccia, con un tiro in porta in tutta la partita. Su calcio di rigore. Un punto prezioso per la Lazio contro il Monza, vista l’ennesima prestazione deludente, senza contenuti. I biancocelesti hanno 4 punti in 5 partite, sono praticamente in zona retrocessione. Un disastro.

E a fine partita, senza neanche l’assalto finale, l’Olimpico ha fischiato pesantemente la squadra di Sarri, una bordata netta e sentita. I giocatori hanno salutato i tifosi con il solito giro di campo mentre dalla Curva si alzava un chiaro “Tirate fuori le palle”. La Lazio si apprestava a chiudere il giro, poi la Nord ha gridato ‘venite sotto la curva’. Così i calciatori non si sono tirati indietro e hanno raggiunto i tifosi. Lì si è consumato un colloquio tra alcuni esponenti del tifo e i senatori laziali, Immobile e Luis Alberto, con lo spagnolo delusissimo e molto dispiaciuto, con la testa bassa.

Confronto Lazio-tifosi: cosa si sono detti

Un confronto duro, un faccia a faccia netto perché la situazione rischia di diventare pesante già da ora e la stagione compromessa. Un colloquio durato circa tre minuti, Immobile annuiva come a dire ‘sì sappiamo, avete ragione’.

Affianco a lui Luis Alberto, leggermente defilato Pedro e poi tutti gli altri distanziati di qualche metro ad assistere alla scena. Il confronto poi si è chiuso con gli applausi di incoraggiamento della curva e i cori. Un segnale per ripartire, un patto per la Lazio. Durante il match la Nord ha sempre incitato la squadra, mai un fischio. Così continuerà ad essere.