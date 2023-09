Infortunio Milan, annuncio UFFICIALE: “Salterà le prossime partite”

L’allenatore rossonero ha confermato le sensazioni negative avute dopo la sostituzione

E’ bastata una rete di Rafael Leao per riportare il Milan ad una vittoria che vale i tre punti. Contro il Verona, nonostante la poca brillantezza mantenuta nel corso dei novanta minuti, la formazione rossonera è riuscita a lasciarsi alle spalle una settimana particolarmente complicata dopo la sconfitta del derby e il pareggio in Champions League.

Una prestazione che, ai microfoni di ‘Dazn’, Stefano Pioli ha commentato così: “Giochiamo sempre per vincere, è una vittoria importante. E’ stata una settimana faticosa, abbiamo incontrato un avversario che ci ha aggredito tanto. Forse la nostra costruzione è stata un tantino lenta, ma abbiamo faticato tanto e questa vittoria sicuramente ci farà bene”.

Su capitan Leao: “Si è comportato bene, noi ragioniamo così anche perché mi sembra che si esageri un po’ nella negatività che c’è intorno ai miei calciatori. E’ un gruppo molto responsabile, sa che l’errore del singolo è l’errore di tutti, ho un gruppo veramente coeso. Oggi Rafa è partito bene e poi lentamente è uscito. Ma dev’essere felice perché sta bene con noi e con i tifosi, quando diventi un grande calciatore devi sopportare delle pressioni alte”.

Milan, Pioli conferma l’infortunio di Krunic: “Problema muscolare”

La brutta notizia in casa Milan, è arrivata questo pomeriggio nel secondo tempo per l’infortunio di Krunic.

Per il centrocampista si prevede uno stop importante, come affermato da Pioli: “Krunic purtroppo credo che abbia un problema muscolare, ha sentito tirare al flessore. Non conosco l’entità, ma credo che sarà difficile averlo per le prossime partite. Ho provato Adli in quel ruolo e sta facendo bene, avrà la sua occasione. In quel ruolo può giocare anche Reijnders, a turno possono giocare tutti”.

Infine, le considerazioni del tecnico sul cambio modulo di oggi: “Ho saputo solo ieri delle assenza di Theo e Calabria e ho deciso di cambiare. Ma non credo sia un sistema di gioco a farti vincere una partita, ma l’interpretazione che dai. Sono contento che la squadra non abbia risentito del cambio modulo, questo mi dà la possibilità in futuro di cambiare in caso del bisogno. Vediamo, l’importante è lavorare bene e recuperare energie”.