Il ‘nuovo’ Osimhen al Milan: la scelta è definitiva

I rossoneri a caccia dell’erede di Olivier Giroud, costretto agli straordinari in questa stagione

Ha optato per un primo leggero turnover, Stefano Pioli, nella gara odierna contro il Verona. Il tecnico rossonero – costretto a rinunciare a Maignan, Calabria e Theo Hernandez per infortunio – ha scelto di non rischiare Loftus-Cheek dal primo minuto dopo il problema alla coscia avvertito nel match contro il Newcastle.

Un totem a cui non rinuncia mai il tecnico rossonero, oltre a Rafael Leao, è Olivier Giroud. L’attaccante francese è uno degli insostituibili della rosa milanista, nonostante l’approdo della scorsa estate di Luka Jovic come suo vice. Il centravanti serbo, arrivato gratis dalla Fiorentina, non è ancora al meglio della condizione fisica. L’ex Real Madrid, inoltre, dovrà incassare la fiducia totale da parte di Pioli prima di essere lanciato in campo dal primo minuto.

E’ comunque evidente l’esigenza rossonera di trovare al più presto, nelle prossime sessioni di mercato, un’alternativa pesante in termini realizzativi a Giroud. Non è un caso se, prima di riversare su Jovic come ultima opzione disponibile, lo stesso Milan aveva fatto parlare di sé sul mercato degli attaccanti. Prima con i ripetuti sondaggi con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata, poi con il tentativo avanzato con il Porto per l’altro grande obiettivo Mehdi Taremi.

Calciomercato Milan, scelto l’erede di Giroud: trionfa David

Nel sondaggio lanciato quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it, è stato chiesto ai tifosi rossoneri quale sarebbe il numero nove ideale per il Milan del futuro.

Su Telegram è stato Jonathan David di proprietà del Lille ad aggiudicarsi la vittoria incassando il 39% dei voti. Il centravanti canadese classe 2000, sbarcato in Francia per rimpiazzare l’addio di Victor Osimhen, è stato più volte accostato ai rossoneri negli ultimi anni, nonostante una valutazione da oltre 60 milioni di euro fatta per il suo cartellino.

Alle spalle di David, è stato un altro pallino del Milan come Mehdi Taremi a prendersi il secondo posto con il 29% delle preferenze. A chiudere la classifica dietro il centravanti iraniano, infine, il talentuoso Benjamin Sesko del Lipsia con il 26% e un altro giovanissimo come Armando Broja del Chelsea al 6%.