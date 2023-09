Cessione da urlo e maxi ingaggio: soffiano Chiesa alla Juventus

La Juventus dovrà tenere a bada il sempre più probabile assalto del club inglese. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna

Nel clamoroso capitombolo di Reggio Emilia, l’unica vera nota positiva in casa Juventus è stata rappresentata dalla prestazione di Federico Chiesa. Il jolly di Allegri è stato l’ultimo ad arrendersi, trovando il momentaneo pareggio e nel complesso dando sempre la sensazione di potersi rendere pericoloso.

Al di là delle oggettive difficoltà riscontrate dalla compagine di Max Allegri, il piglio di Chiesa ha messo in imbarazzo anche la difesa del Sassuolo. Nonostante la prova assolutamente opaca di Dusan Vlahovic, Chiesa si è praticamente caricato la squadra sulle spalle soprattutto nella seconda frazione di gioco. Il gol ha coronato un’altra prova convincente dell’ex Fiorentina, già al suo quarto centro stagionale. Protagonista in campo e in sede di calciomercato, per Chiesa è in cantiere il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. La volontà della Juventus è quella di impedire di posticipare a lungo le operazioni. Tuttavia gli ottimi segnali lanciati in questo primo scorcio di stagione hanno contribuito ad alimentare nuove importanti sirene di mercato.

Calciomercato Juventus, il Liverpool non molla Chiesa: la situazione

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nei mesi scorsi, infatti, non è escluso che nelle prossime settimane i club della Premier League possano ritornare a farsi sotto. Tra questi, come evidenziato da fichajes.net, occhio in particolar modo al Liverpool.

I Reds, infatti, potrebbero vedersi costretti a sostituire Momo Salah. Dopo aver rispedito al mittente le offerte ricevute per l’egiziano nelle battute conclusive della scorsa sessione di calciomercato, non è escluso che il club inglese entri nell’ordine di idee di cedere il proprio gioiello, sotto contratto fino al 2025. A quel punto il Liverpool, forte dei soldi eventualmente ricavati dalla cessione dell’attaccante della Roma, darebbero la caccia proprio al gioiello della Juventus. I Reds potrebbero non solo convincere la Juve con un’offerta intrigante, ma anche il calciatore con un contratto importante.

Per adesso, come detto, siamo solo e soltanto nell’ambito delle mere suggestioni. La volontà di Chiesa e quella della Juventus è di trovare la quadra per il rinnovo. Fino a quando non arriverà la firma a suggellare tutto, però, Chiesa sarà il naturale oggetto del desiderio di molti top club. Sotto questo punto di vista, le vie del mercato sanno essere infinite…