Torino-Roma, allarme rosso e nuovo “nemico” per Mourinho

La Roma si prepara per la sfida di campionato con il Torino e Mourinho dovrà affrontare un avversario inatteso

La quinta giornata di Serie A è alle porte e la Roma di Mourinho è attesa dalla trasferta in casa del Torino; i giallorossi arrivano a questa partita dopo due vittorie tra campionato ed Europa League e un Lukaku che sta crescendo di condizione. L’obiettivo, per i giallorossi, è quello di dare continuità di risultati specie dopo le difficoltà iniziali dove, nelle prime tre partite, è stato conquistato un solo punto.

I granata, invece, cercano la terza vittoria consecutiva dopo i successi con Genoa e Salernitana; partita importante per i ragazzi di Juric che vogliono confermarsi anche al cospetto di una big del campionato italiano. La sfida, per entrambi gli allenatori, porta un problema non da poco; stiamo parlando delle condizioni del campo che rischia di essere un fattore nello viluppo della partita.

Torino-Roma: preoccupano le condizioni dello Stadio Olimpico Grande Torino

Il campo dei granata, come riportato anche da Tuttosport, ha una condizione non proprio eccellente che complica, e non poca, il discorso tecnico; sia il Torino sia la Roma hanno una qualità tecnica importante e amano giocare palla a terra come dimostrato nelle prime uscite di entrambe le squadre.

Sono evidenti le zolle alzatesi nelle ultime partite casalinghe dei ragazzi di Juric e questo, senza ombra di dubbio, rappresenta un problema non da poco. Due motivi di queste condizioni, non proprio perfette, sono i concerti e il calcio con le alte temperature registrare negli ultimi giorni che hanno portato ad una crescita dell’erba irregolare. La cosa si dovrebbe risolvere nei prossimi giorni. E’ chiaro che, qualora la situazione non dovesse migliorare, si dovranno prendere dei provvedimenti come per sistemare il campo in maniera corretta.