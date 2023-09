Rissa mai vista prima: squalificati 62 giocatori

Rissa mai vista prima e squalifiche da record: sono stati fermati ben 62 giocatori. Ecco che cosa è successo

Una rissa record, senza precedenti in termini di squalifiche, ed addirittura in seguito ad un match amichevole.

È successo nel Rugby e più precisamente nell’incontro tra Petrarca e Rovigo, vinto dai campioni d’Italia per 15-7. Nasce tutto a 4 minuti dal termine del match in seguito ad un scontro tra Facundo Diederich Ferrario e Matteo Maria Panunzi, che ha scatenato una rissa che ha coinvolto praticamente tutti i giocatori in campo. La mano del Giudice Sportivo è stata pesantissima.

Rugby, rissa choc e 62 squalificati

In tutto sono 62 i giocatori che hanno subito almeno una settimana di squalifica. Entrambi i club si sono visti così costretto ad annullare i prossimi test per indisponibilità della squadra.

Le varie squalifiche andranno da una a tre settimane, questo il commento del presidente Rugby Rovigo Francesco Zambelli: “Stiamo parlando di un provvedimento del genere che non ha precedenti. Mi dispiace moltissimo per i danni a società e all’indotto. Non intendo fare altri commenti visto il tipo di giudizio, è chiaro che non voglio aggiungere altro”.