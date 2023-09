Onana sotto processo in Inghilterra: spogliatoio in rivolta

In Inghilterra continuano ad esserci grandi polemiche intorno ad Onana: lo spogliatoio dello United non avrebbe accettato la scelta

André Onana è stato uno dei migliori portieri della scorsa stagione con la maglia dell’Inter, mentre David de Gea è stato tra i migliori con la maglia del Manchester United: la decisione di ten Hag in estate non sarebbe stata digerita da tutti.

Accolto con grande entusiasmo, Onana non ha iniziato al meglio la sua avventura con i Red Devils e sta attraversando un momento estremamente complicato. Anche contro il Bayern Monaco, nella prima sfida di Champions League, l’ex nerazzurro è stato protagonista di un brutto errore che ha aperto le danze per i bavaresi. All’interno dello spogliatoio dello United, poi, ci sarebbe un po’ di maretta riguardo al trattamento ricevuto da de Gea in estate.

Onana fa fatica, lo spogliatoio non dimentica de Gea: United nei guai

Come riportato sull’edizione odierna del Sun, Bruno Fernandes e altri importanti esponenti dello spogliatoio dello United non sarebbero stati contenti della decisione presa in estate su David de Gea. La scelta di non rinnovargli il contratto e di perderlo a zero, poi, ha portato all’acquisto di André Onana dall’Inter.

La strategia estiva dei Red Devils per il momento non ha pagato e non ha dato nemmeno i frutti sperati. Il portiere africano sta facendo molta fatica a ripetere quanto di buono fatto nella scorsa stagione a Milano, così tutti i dubbi riguardo alla bontà della scelta da parte della società inglese stanno tornando a galla. Molti giocatori dello United avevano un ottimo rapporto con de Gea e si fidavano delle qualità del portiere iberico. Insomma, André Onana non sta vivendo l’avventura dei suoi sogni a Manchester, ma la volontà è quella di dimostrare ancora una volta tutto il proprio valore.