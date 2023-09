Napoli, dimissioni Garcia: “E’ una roba vergognosa”

Infuria il dibattito sul Napoli e sulla posizione di Rudi Garcia, dopo le ultime prestazioni non esaltanti: il parere sulle dimissioni

Il Napoli campione d’Italia ha iniziato la stagione tra non poche difficoltà dal punto di vista del gioco, come abbiamo visto nelle ultime gare. Dopo il ko con la Lazio e il pari col Genoa, è arrivata la vittoria con il Braga in Champions, ma senza convincere più di tanto.

Per il momento, sembra che Rudi Garcia, che ha preso il posto di Spalletti sulla panchina degli azzurri, non abbia ancora trovato la giusta quadra e il modo di far esprimere al meglio la squadra. La compagine scudettata per ora è solo lontana parente di ciò che era stata fino a qualche mese fa e le polemiche sul modo di gestire la rosa tecnicamente e tatticamente da parte del francese sono già numerose. Con più di qualcuno nella tifoseria che ha iniziato a chiedere a gran voce l’esonero da parte di De Laurentiis o le dimissioni da parte dello stesso tecnico transalpino.

Napoli, difesa a spada tratta di Garcia: “Solo con Conte niente polemiche”

In difesa di Garcia, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, che ha parlato a ‘Radio Napoli Centrale’ spiegando come mai l’allenatore avrebbe bisogno di tempo e fiducia.

“Il GarciaOut sui social è una roba vergognosa – ha dichiarato – E’ ridicolo chiedere le dimissioni dopo tre partite. Chiunque fosse arrivato al posto di Spalletti avrebbe ricevuto lo stesso atteggiamento dalla gente, a parte Antonio Conte. Dobbiamo capire che Garcia non è un bollito, ma un bravo allenatore, gli serve tempo per capire la squadra e arrivare a parlare la lingua dei giocatori. Il Napoli ha tutto per rivincere il campionato, anche se non è semplice. Di sicuro, l’allenatore avverte la pressione, De Laurentiis si sarà fatto sentire”.