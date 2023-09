L’Inter e le scelte di Inzaghi: “Non ha senso bruciare calciatori”

Dopo il pari in Champions, l’analisi delle scelte compiute da Simone Inzaghi per la sua Inter: il parere sulle idee del tecnico

L’esordio stagionale in Champions League per l’Inter non è stato brillante, ma alla fine i nerazzurri sono riusciti a tornare da una trasferta non facile come quella contro la Real Sociedad con un 1-1 prezioso. A ‘Tv Play’, è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista di ‘Libero’, che ha commentato le scelte di Simone Inzaghi, dall’inizio e a gara in corso.

Biasin promuove la linea del tecnico e spiega: “Inzaghi ha fatto scelte giuste, ha una rosa competitiva che può girare. C’è chi ha fatto davvero male come Arnautovic e Asllani, ma sono in buona compagnia, dovranno avere altre chances per dimostrare il loro valore. Sono convinto che Inzaghi rifarebbe le stesse scelte, la squadra è stata costruita sulle coppie e a settembre non avrebbe senso bruciare già dei giocatori. E’ stata una partita di basso livello dell’Inter ma se dopo 70 minuti così tremendi è arrivato il pareggio, lo prendo per buono e mi fa ben sperare”.

Inter, Sensi al capolinea: “Gettiamo la spugna, altrimenti non avrebbero preso Klaassen”

C’è spazio anche per una critica dura da parte di Biasin a un giocatore che non sembra poter dare molto alla causa interista, come Stefano Sensi, ancora vittima di problemi fisici che rischiano di aver già chiuso la sua esperienza meneghina.

“Raramente getto la spugna su un giocatore, ma se l’Inter ha preso Klaassen un motivo ci sarà – ha dichiarato Biasin – L’ennesimo problema muscolare ci dice che è un giocatore poco affidabile fisicamente”. Dunque, potremmo prepararci a vedere più spesso in campo l’olandese, magari già nelle prossime partite. Tra le sfide con Empoli e Salernitana, aggiunge Biasin, “ci sarà certamente spazio per tutti i giocatori”.