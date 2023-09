“Leao è un genio del calcio” Trevisani all’attacco dopo le critiche al portoghese

Il noto telecronista ha detto la sua dopo le molte critiche arrivate a Leao per l’atteggiamento nella gara contro il Newcastle

Riccardo Trevisani non ci sta. La voce di Mediaset difende a spada tratta Rafael Leao, oggetto di polemiche negli ultimi giorni dopo gli errori clamorosi nella sfida di Champions League.

Il portoghese, molto ispirato nell’avvio di stagione, non è riuscito ad essere decisivo nella gara d’esordio del suo Milan in Champions League. Nella sfida contro il Newcastle dell’ex Tonali il numero 10 ha sprecato alcune ghiotte occasioni, sembrando poco convinto sotto porta. In particolare nel primo tempo, dopo una serpentina che ha tagliato in due la difesa avversaria, Leao ha cercato la conclusione col tacco, sbagliando clamorosamente l’esecuzione. Di questo ha parlato Riccardo Trevisani ai microfoni di ‘Radio Rossonera’: “Primo problema, Leao fa un colpo di tacco perché è un genio del calcio, e la gente non lo capisce perché non ha nessuna genialità in testa nella maggior parte dei casi. Punto due, l’occasione lui se la crea, senza Leao non c’è la palla goal, quindi non rompete i coglio** a Leao, perché Leao si è inventato una palla goal dal nulla.”

La gara maledetta del Milan contro il Newcastle

In una partita che ha sancito un record negativo per il Milan, autore di sette tiri in porta senza riuscire a fare gol nel primo tempo, l’errore di Leao ha attirato la maggior parte delle critiche.

Una gara maledetta per i rossoneri. Una sfida che gli uomini di Pioli hanno dominato sin dall’inizio, effettuando 25 tiri totali e ben 8 diretti nella porta avversaria. Tuttavia, la mancanza di cattiveria negli ultimi metri ha impedito al Diavolo di ottenere i primi tre punti della Champions League 2022/2023. Sul banco degli imputati anche Rafa Leao, accusato di essere stato troppo lezioso davanti a Nick Pope in più di una occasione.