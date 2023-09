Gudmundsson, il ‘re del dribbling’ ha stregato mezza Europa: ecco chi lo vuole

Gudmundsson del Genoa sta attirando l’interesse di molti top club in Italia e non solo: ecco chi vuole il ‘re del dribbling’.

Il Genoa, dopo la scorsa stagione in cui è arrivata la promozione in Serie A, vuole ottenere la salvezza; obiettivo non semplice da raggiungere considerando le difficoltà che ci sono all’interno del massimo campionato italiano.

I rossoblù, però, possono contare su alcuni giocatori di assoluto livello come Gudmundsson; il talento islandese ha avuto un grande impatto con la Serie A e sta mettendo in mostra delle qualità tecniche veramente importanti. Il ragazzo classe 1997 è una figura su cui il club punta molto per andare a raggiungere l’obiettivo della salvezza.

Gudmundsson record di dribbling

Gudmundsson si distingue per la sua straordinaria capacità nel dribbling; nella sfida di campionato contro il Napoli, terminata in pareggio, haha saltato il diretto avversario per ben quattro volte.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, ha portato a termine qualcosa sedici dribbling su venti tentati: una percentuale davvero importante del 65%. Il ragazzo, in questa speciale classifica, è primo in Serie A lasciandosi alle spalle dei veri e propri ‘maestri’ in tal senso, come Kvaratskhelia e Leao.

Gudmundsson e il mercato: Napoli ed Inter

L’attaccante islandese sta facendo molto bene e le sue prestazioni non sono, ovviamente, passate inosservate, con Napoli ed Inter che lo stanno monitorando da vicino.

Da un punto di vista tattico, Gudmundsson farebbe comodo ad entrambe le squadre; nei partenopei, infatti, potrebbe giocare su entrambe le corsie del tridente offensivo.

Per quanto riguarda il sistema di gioco dei nerazzurri, il classe 1997 potrebbe ricoprire il ruolo di seconda punta alle spalle del centravanti. La sua valutazione, ad oggi, è di 15 milioni di euro circa, tuttavia non è da escludere che il prezzo, nei prossimi messi, possa schizzare verso l’alto.

Ruolo e statistiche di Gudmundsson

Il Genoa, in queste prime giornate, ha variato molto a livello di sistemi di gioco passando dal 3-5-2 al 4-3-2-1 al 4-4-2. Tre variazioni che visto posizionarsi Gudmundsson alle spalle della prima punta, per andare a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Al momento non ha ancora ottenuto nessun bonus a livello di assist o gol, tuttavia ha fornito prestazioni molto convincenti soprattutto contro Lazio e Napoli. Partite che hanno fatto sorridere tutti coloro che lo hanno scelto al Fantacalcio.

Elisa, moglie di Gudmundsson chi è? Età, figlia

A livello sentimentale, invece, è sposato con Elisa Gudlaug; i due, lo scorso sedici febbraio hanno annunciato la nascita di Maja Òsk Albertsdóttir. Per Gudmundsson si tratta del secondo figlio dal momento che è già padre del piccolo Leo, nato da una precedente relazione.