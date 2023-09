Empoli-Inter, il retroscena che in pochi conoscono: è successo 17 anni fa

L’Empoli si prepara ad affrontare l’Inter nella quinta giornata di campionato; una partita con un retroscena risalente a diciassette anni fa

La stagione è iniziata e si stanno cominciando a delineare gli obiettivi delle varie squadre; l’Empoli dovrà lottare per la salvezza e la missione non si preannuncia per nulla semplice. L’avvio di stagione, infatti, è stato tremendo con quatto sconfitte consecutive, dodici subiti e nessuno realizzato; il pesante setto a zero dell’Olimpico (contro la Roma) è costato carissimo a Zanetti. L’allenatore, infatti, è stato esonerato con il club ad aver optato per il ritorno di Andreazzoli a cui è stato affidato un compito non semplice.

Inizio veramente complicato per il nuovo tecnico; alla sua prima partita, infatti, ci sarà la sfida con l’Inter. I nerazzurri sono reduci dal pareggio sul campo della Real Sociedad nella prima partita di Champions; un risultato positivo considerando la prestazione, decisamente negativa, dei ragazzi di Inzaghi. Per quanto riguarda il campionato, invece, la musica è molto diversa; quattro vittorie consecutive, tredici gol fatti, nessuno subito e il roboante cinque a uno nel derby.

Una partita che, dunque, sembra avere un solo risultato; tutti si aspettano la vittoria dell’Inter nonostante nel calcio, e questo sport lo ha dimostrato più volte, le gare vanno tutte giocate dal primo all’ultimo minuto. Le statistiche, però, non sono positive per l’Empoli con l’ultimo precedente favorevole che risale a diciassette anni fa.

Empoli e il tabù Inter: ultima vittoria diciassette anni fa

Un vero e proprio tabù chiamato Inter; i nerazzurri, per l’Empoli, sono una maledizione come testimoniano i numeri. Dei quaranta precedenti tra queste due squadre, infatti, l’Inter ha totalizzato trentadue vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.

L’ultima gioia per il club toscano risale a diciassette anni fa; era il trenta aprile 2006 e l’Empoli conquistò i tre punti grazie al clamoroso autogol di Materazzi. Da quel momento le due squadre si sono sfidate ben otto volte al Castellani con i nerazzurri che non hanno mai subito gol. Una tendenza che i ragazzi di Andreazzoli devono provare ad invertire se vogliono iniziare a fare punti e, di conseguenza, a risalire la classifica.

Vincere contro l’Inter non sarà semplice sia per il momento, diametralmente opposto, che stanno attraversando le due squadre sia per una statistica che vede i Toscani non gioire contro i nerazzurri dal lontano trenta aprile 2006. Sembra impossibile conquistare i tre punti ma nel calcio non si può dare nulla per scontato.