Che fine hanno fatto i giocatori della Juventus campione d’Italia nel 2017?

Il campionato 2016/2017 è stato vinto, ancora una volta, dalla Juventus; i bianconeri hanno conferma la propria forza fisica e tecnica

Altra stagione vinta dalla Juventus che ha chiuso il campionato con novantuno punti e quattro lunghezze di vantaggio rispetto alla Roma; un divario che deve essere contestualizzato perché i bianconeri, una volta chiusa la pratica scudetto, hanno allentato la presa incappando in risultati diversi dalla vittoria.

La sostanza, però, non cambia; i bianconeri si sono laureati, ancora una volta, campioni d’Italia dimostrando una forza e una qualità che nessuna squadra ha avuto la forza di contrastare. Andiamo a vedere che fine hanno fatto alcuni dei protagonisti di quella stagione iniziando da una sorpresa

Emil Audero che fine ha fatto: dove gioca oggi

Iniziamo da Audero che, molto probabilmente, in pochi si ricordano con la maglia della Juventus nella stagione 2016/2017; l’estremo difensore ha disputato una sola partita ma non era neanche semplice riuscire ad imporsi all’interno di una rosa che, per quanto concerne i portieri, poteva contare su Buffon e Neto.

Audero, però, può dire di aver vinto uno scudetto e una Coppa Italia con la maglia della Juventus; palmares importante per un giocatore che, in questa stagione, ha iniziato una nuova avventura calcistica. Il classe 1997 è l’estremo difensore dell’Inter con i nerazzurri che lo hanno preso in prestito dalla Sampdoria; l’ex bianconera sarà la riserva di Sommer, titolare del club finalista dell’ultima Champions League.

La nuova squadra di Tomas Rincon: la carriera dopo la Juventus

Passiamo, ora, al centrocampo iniziando da Rincon il cui contributo per la vittoria dello scudetto è stato decisamente importante. Giocatore forte fisicamente, dinamico e in grado di portare solidità al reparto dei bianconeri. Poteva essere impiegato sia da titolare sia a partita in corso; il classe 1988, con le sue caratteristiche, è stato fondamentale all’interno della rosa bianconera.

Rincon, con la maglia della Juventus, ha vinto un campionato italiano e una Coppa Italia; dopo aver lasciato il club bianconero è stato al Torino, alla Sampdoria e ora è un giocatore in forza al Santos.

Dove gioca Mario Lemina: ecco la sua squadra

Restiamo, sempre, in mezzo al campo; il centrocampo è un reparto fondamentale, rappresenta il cuore di tutta la squadra. Mario Lemina ha fatto parte della rosa bianconera per due stagioni andando a vincere due volte il campionato italiano e due volte la Coppa Italia.

Giocatore forte fisicamente, abile nell’andare a recuperare palla per trasformare l’azione difensiva in offensiva, porta dinamismo e corsa al centrocampo. Dal punto di vista tattico è molto versatile e può essere impiegato in diverse zone del campo dal regista alla mezzala fino al mediano davanti alla difesa.

Una duttilità molto importante e che si è rivelata decisamente utile per la Juventus; diverse le esperienze di Mario Lemina una volta lasciato il club bianconero. Attualmente il centrocampista è in forza al Wolverhampton.

Sami Khedira e il post calcio: è stato commentatore

Chiudiamo il discorso del centrocampo con Sami Khedira che, con la maglia della Juventus, ha vinto ben undici titoli. Giocatore intelligente tatticamente e in grado di portare un contributo fondamentale sia per il reparto bianconero sia la squadra all’interno della stagione.

Grande visione di gioco, Khedira ha spesso giocato da centrocampista centrale in modo da dettare i tempi e i ritmi di gioco della propria squadra; il classe 1987 si distingueva anche per la sua forza fisica e il suo dinamismo. Altra aspetto che dobbiamo andare a ricordare è la sua capacità di inserimento: fondamentale grazie al quale ha realizzato diversi gol.

Una volta terminata la sua carriera calcistica, Khedira diventa commentatore dell’Europeo che si è giocato nel 2021 e che ha visto la nazionale di Roberto Mancini trionfare in finale, ai calci di rigore, contro l’Inghilterra.

Gonzalo Higuain oggi: le sue passioni dopo il ritiro

Concludiamo con Gonzalo Higuain, uno degli attaccanti più forti che la Serie A abbia avuto negli ultimi anni; giocatore fortissimo all’interno dell’area di rigore, forte fisicamente, con un fiuto del gol che in pochi potevano vantare. Fermarlo, per i difensori avversari, era veramente complicato; Higuain, infatti, con i suoi movimenti riusciva ad eludere la marcatura.

Giocatore completo, forte di testa, abile dal punto di vista tecnico e con la capacità di portare un numero veramente importante di realizzazioni. Una volta conclusa la sua carriera da calciatore (l’ultima esperienza è stata con la maglia dell’Inter Miami) e appesi gli scarpini al chiodo, Higuain sembra dedicare tempo alle sue passioni; tra queste troviamo il tennis e il padel.

Rosa Juventus campione d’Italia nel 2016/2017

Portieri: Buffon, Neto, Audero

Difensori: Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Benatia, Lichtsteiner, Rugani, Alex Sandro

Centrocampisti: Marchisio, Pjanic, Asamoah, Cuadrado, Khedira, Lemina, Sturaro, Rincon, Mandragora

Attaccanti: Dybala, Higuain, Mandzukic, Pjaca