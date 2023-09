Allegri ringrazia il Milan: via libera per il colpo a centrocampo

I bianconeri pronti a tornare sulle tracce del calciatore, che tanto piace a Giuntoli. Il punto della situazione

E’ stato un calciomercato estivo complicato quello della Juventus. I bianconeri non hanno certo rafforzato la squadra come avrebbe voluto Massimiliano Allegri, ma senza coppe era impossibile pensare di poter far meglio.

Il 2024, però, sarà certamente diverso e i tifosi della Vecchia Signora, così come il tecnico di Livorno, si augurano che il mercato torni a regalare soddisfazioni come in passato.

Sono, d’altronde, diversi i reparti da migliorare, ma le attenzioni principali saranno rivolte soprattutto al centrocampo, dove c’è il grande rischio di perdere Rabiot. A prescindere dal francese, però, serve comunque un calciatore di livello visto quanto sta accadendo con Pogba. Tra i nomi in cima alla lista della spesa di Giuntoli c’è sicuramente Teun Koopmeiners. L’Atalanta questa estate ha resistito agli assalti per il suo centrocampista, ma il prossimo anno tutto potrebbe cambiare.

Calciomercato Juventus, i tempi sono maturi: l’Atalanta cede Koopmeiners

I bergamaschi non sono certo abituati a trattenere i propri calciatori e l’olandese potrebbe essere uno dei primi a fare le valigie.

L’Atalanta è una squadra che ha speso parecchio, nell’ultima sessione, con gli acquisti di El Bilal Touré, Scamacca e Bakker, ma dopo aver venduto Hojlund, Demiral e Boga per oltre 100 milioni di euro.

Cedere, dunque, per acquistare e la prossima estate potrà essere ancora una volta così. L’addio di Koopmeiners, ad esempio, potrebbe andare a finanziare il riscatto dal Milan di De Ketelaere, che si sta meritando la permanenza a Bergamo. E’ davvero ottimo l’inizio di stagione del belga, ma non è l’unico che sta facendo bene. Con l’ex Diavolo, si sta mettendo in mostra, infatti, anche Ederson, che dopo qualche mese di apprendistato, sta finalmente esplodendo. Con l’ex Salernitana ad alti livelli sarà certamente più facile privarsi dell’olandese.