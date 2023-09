Patrimonio Leao e caccia al trascinatore: “Uno come Ibra”

Le dichiarazioni dell’ex portiere di Serie A sullo stato di forma del Milan dopo il derby perso con l’Inter e la necessità di godere di un vero trascinatore in squadra

Il pesante passivo rimediato dal Milan in campionato nell’ultimo scontro diretto, nonché primo derby della stagione contro l’Inter di Simone Inzaghi, ha fatto vacillare il popolo rossonero sulle lontane certezze di cui disponeva Stefano Pioli. Certezze non impossibili da recuperare, ma il tecnico non può far altro che sfruttare il proprio organico al meglio delle sue possibilità.

La dirigenza gli ha regalato qualche volto nuovo in squadra dopo la cessione importante di Sandro Tonali, andando a puntellare sia il reparto di centrocampo che quello meramente offensivo sulle corsie esterne non di competenza dell’imprescindibile Rafael Leao. L’esterno invertito è oggi un patrimonio rossonero da salvaguardare nonostante le continue voci di corridoio sul suo conto. Ne è convinto anche Sebastian Frey, ospite della trasmissione in diretta streaming su ‘TvPlay‘ nella rubrica a lui dedicata.

Frey duro sul Milan: “Serve carisma, Pioli non è Ibra”

L’ex portiere di Parma, Fiorentina e Inter ha così commentato: “Leao è un fuoriclasse e non metto in dubbio questo aspetto, ma va tutelato come si deve. Al Milan servirebbe un’altra figura di rilievo“.

Una figura emblematica, di quelle simboliche e portatrici di effetti positivi sull’umore di squadra. Vero collante: “Serve uno come Ibrahimovic oppure Maldini. Soltanto loro potrebbero fare una tirata d’orecchie agli altri. Pioli non è né l’uno, né l’altro. I rossoneri si sono ritrovati, sotto questo punto di vista, a non avere nulla fra le mani da una stagione all’altra“, ha concluso Frey nella sua analisi.

Appello lanciato alla direzione sportiva del Milan per la prossima estate, nella speranza di poter trovare una figura di livello che abbia carisma nelle corde. E non è detto che debba essere cercata tanto lontano oppure necessariamente in campo. Perché lo stesso Ibrahimovic ha detto di voler restare ancora legato a questi colori per tanto altro tempo ancora.