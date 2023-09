Onana stecca, Sommer no: l’Inter (forse) ha fatto un affare

La papera di Onana contro il Bayern Monaco ha fatto il giro del web, mentre Sommer ha salvato l’Inter contro la Real Sociedad: andiamo ad analizzare la situazione in casa nerazzurra

Quella di ieri è stata la seconda serata di fase a gironi di Champions League della stagione. Dopo un martedì scoppiettante che ha visto il Milan pareggiare in casa 0-0 contro il Newcastle con annesso infortunio di Maignan e la Lazio pareggiare con l’Atletico Madrid grazie alla rete, addirittura, di Provedel, anche il mercoledì di coppe è stato contrassegnato dai portieri.

L’Inter ad esempio, che ha pareggiato per 1-1 in casa della Real Sociedad, si è trovata in grandissima difficoltà in Spagna ed è stata salvata da Yann Sommer, autore di un miracolo a inizio sorpresa decisivo ai fini del risultato. Il nuovo estremo difensore della Beneamata, arrivato nella più recente estate di calciomercato, ha preso il posto di Andre Onana, passato invece al Manchester United. Per il portiere del Camerun il discorso è stato di certo diverso: andiamo a scoprire perché.

Onana, che papera col Bayern e l’Inter si gode Sommer, con un ma…

La serata di ieri ha visto anche protagonista infatti, ma in questo caso in negativo, Andre Onana, ex portiere dell’Inter. L’originario del Camerun ha infatti commesso un erroraccio contro il Bayern Monaco costato carissimo al suo Manchester United. Una papera che segue delle prestazioni non particolarmente esaltanti dell’ex giocatore della Beneamata, mentre in casa Inter Sommer sta dando le giuste garanzie.

C’è però un ‘ma’ anche qui. La differenza di età fra Onana e lo svizzero è netta e, in queste prime giornate, abbiamo potuto vedere come, nonostante sia comunque molto attento e preciso, Sommer non abbia la stessa qualità di gioco con i piedi di Onana che, al termine della scorsa stagione, era praticamente diventato un centrocampista aggiunto nella manovra dell’Inter.