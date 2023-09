Inter eliminata dalla Champions: ‘indizio’ a sorpresa

L’Inter ha iniziato la Champions in maniera non proprio brillante, il rischio eliminazione fa paura ma esiste: ‘indizio’ particolare

Grandi attese per la stagione europea dell’Inter, dopo il percorso che lo scorso anno aveva portato i nerazzurri fino alla finale di Istanbul in Champions League, persa di misura con il Manchester City. C’è uno status di vice campioni d’Europa da onorare per gli uomini di Simone Inzaghi, ma la Champions si conferma competizione sempre durissima e dove ogni minimo traguardo va conquistato con le unghie e con i denti.

La partenza, per la Beneamata, è stata piuttosto complicata, con una gara, quella con la Real Sociedad, dove la sofferenza è stata tanta. Inter che alla fine è riuscita a strappare un punto, con la rete di Lautaro Martinez nel finale, dopo aver subito a lungo l’iniziativa degli spagnoli, ma ha capito che il compito non sarà semplice, pur non essendoci stavolta squadroni del proprio girone eliminatorio. Il raggruppamento si annuncia molto equilibrato e bisognerà essere perfetti per evitare una uscita dall’Europa che eppure qualcuno ha messo, a sorpresa, in conto.

Inter fuori dall’Europa, la frase di Marotta fa chiarezza

L’eliminazione dalla Champions è stata ‘prevista’ dalla stessa Inter, che ha redatto il proprio bilancio previsionale per la stagione 2023/2024 in maniera singolare. Il budget è stato stilato ragionando su un eventuale terzo posto nel girone e dunque con una ‘retrocessione’ in Europa League.

Una misura che per molti versi sorprende e che era stata spiegata, ieri, dall’amministratore delegato Beppe Marotta nel prepartita. “Abbiamo pensato a una possibile eliminazione per prudenza, come sempre, e anche per scaramanzia, visto che avevamo fatto la stessa cosa lo scorso anno”, aveva dichiarato. La speranza di tutto l’ambiente interista è che l’effetto benefico sia lo stesso.