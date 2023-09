De Ketelaere più Ederson: il belga con Gasperini è devastante

La squadra di Gasperini inizia col piede giusto, imponendosi con un secco 2-0 in casa contro il Rakow

Ancora Charles De Ketelaere. Il belga, rivitalizzato dalla cura Gasperini, è ancora una volta decisivo per l’Atalanta, aprendo le danze in una gara che rischiava di farsi complicata contro un avversario molto chiuso.

Dopo un primo tempo difficile in cui la Dea colleziona tantissimi calci d’angolo ma non riesce a sbloccare il match, ci pensa l’ex Milan a inizio ripresa. L’attaccante svetta di testa su un preciso cross di Zappacosta e regala il vantaggio ai suoi. Sopra di una rete gli uomini del Gasp trovano fiducia e al 66′ Ederson, appena entrato dalla panchina, realizza il 2-0 su assist di Ruggeri. L’Atalanta conquista quindi i primi tre punti e sale in testa al gruppo D dell’Europa League.

L’Atalanta si rilancia in Europa. Dopo il rocambolesco 3-2 dell’ultimo turno di campionato contro la Fiorentina, la Dea rialza la testa e con una prestazione convincente si impone per 2-0 sui polacchi del Rakow.

Gli uomini di Gasperini dominano il match e mettono in mostra la grande differenza tecnica tra le due forze in campo. La formazione ospite, compatta in difesa fin dai possessi iniziali, è riuscita a tenere la porta inviolata nella prima frazione di gioco, resistendo ai continui assalti bergamaschi. Nel secondo tempo però cade il muro eretto dalla retroguardia della squadra in maglia bianca, con il solito De Ketelaere che prima la sblocca e poi spreca anche alcune occasioni. Da sottolineare una parata prodigiosa di Musso in una delle rare possibilità avute dal Rakow in tutto l’incontro.

Atalanta-Rakow 2-0 : 49′ Deketelaere, 66′ Ederson.

Classifica Girone D

Atalanta 3 punti Sporting 3 punti Sturm Graz 3 punti Rakow 3 punti