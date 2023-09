Berardi alla Juventus, non è finita: l’annuncio

La Juventus ha inseguito Berardi nel mercato estivo, nome che può tornare d’attualità per la prossima sessione: arriva l’annuncio

E’ stato un calciomercato estivo al risparmio, come noto, per la Juventus, che ha limitato al minimo i movimenti in entrata e si è concentrata soprattutto sulle cessioni. Bianconeri che nonostante questo sono partiti bene in campionato e provano a mettersi all’inseguimento dell’Inter. Anche se Allegri avrebbe sicuramente gradito qualche rinforzo in più.

Un nome che la Juventus ha seguito e che avrebbe fatto comodo ai bianconeri è quello di Domenico Berardi. Il calabrese è tornato nei radar bianconeri, come avvenuto a più riprese in questi anni. La volontà dell’attaccante di trasferirsi a Torino sembrava poter far concretizzare l’affare, questa volta, ma la situazione si è risolta in un nulla di fatto. Ancora una volta, Berardi è rimasto al Sassuolo, di cui è autentica bandiera. Attenzione però alle possibili evoluzioni e a ulteriori ritorni di fiamma.

La Juventus può riprovarci per Berardi: parla Carnevali

Berardi alla Juventus potrebbe essere una pista nuovamente d’attualità per il mercato invernale, come dichiarato da Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo.

Il dirigente neroverde, intervenuto al canale locale ‘Trc Modena’, in una intervista che andrà in onda questa sera, in vista della sfida che il Sassuolo sosterrà sabato proprio con la Juventus, è prima tornato sulle vicende del mese scorso: “Il contatto tra noi e la Juventus c’è stato, ma una vera trattativa no. Alla scadenza del 17 agosto che avevamo dato, loro avevano probabilmente altre problematiche ed è finita con un nulla di fatto. A noi servivano tempo e chiarezza per trovare un sostituto, eventualmente”. Quindi, sul possibile ritorno di fiamma: “Non posso escludere che il discorso si riapra. Magari arriveranno anche proposte più importanti per il giocatore, in ogni caso il Sassuolo non ha bisogno di vendere. Se andrò a cena con Giuntoli dopo la partita? No, non lo farò”.